Le dialogue favorise l’efficacité de l’IA au sein de l’ASEAN

L'événement, auquel ont participé plus de 650 dirigeants de startups, d'institutions financières, d'entreprises, d'organisations non gouvernementales et d'agences gouvernementales, visait à jeter les bases d'une approche communautaire visant à développer des réglementations et des normes unifiées en matière d'IA dans la région, garantissant cohérence et faciliter la coopération transfrontalière.

Photo : VNA/CVN

Dans son discours d'ouverture, le secrétaire général adjoint de l'ASEAN chargé des affaires communautaires et corporatives, Nararva Soeprapto, a souligné que l'IA avait le potentiel de contribuer à une augmentation de 10 à 18 % du PIB dans l'ensemble de l'ASEAN, avec une valeur de près de 1.000 milliards de dollars d'ici 2030.

L'ASEAN déploie des efforts pour réduire les risques liés à l'IA, notamment en garantissant son exhaustivité, la protection des bases de données et la résilience des réseaux, a-t-il déclaré, affirmant que l'Union s'engage à poursuivre le développement du cadre de gestion de l'IA afin de promouvoir l'innovation et d'aider les entreprises à se sentir en confiance pour investir dans la technologie.

Parallèlement, Jasmine Begum, directrice des affaires juridiques, corporatives et gouvernementales de Microsoft pour l'ASEAN, a souligné l'importance d'une approche multidimensionnelle pour soutenir le développement de l'IA de manière sûre, sécurisée et digne de confiance.

Microsoft s'engage à partager ses connaissances et à engager des dialogues constructifs avec les secteurs, les gouvernements, les entreprises et la société civile pour garantir que la direction puisse suivre le développement rapide de l'IA, a-t-elle ajouté.

Les participants ont discuté des meilleures pratiques en matière de gestion de l'IA et de l'importance du partenariat pour promouvoir la technologie de manière responsable.

Des stands ont été aménagés en marge du dialogue, présentant la force de l'IA dans le contexte des entreprises modernes et la capacité de l'IA à optimiser les activités et à former des solutions créatives dans divers secteurs.

VNA/CVN