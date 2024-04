Le Centre ASEAN - République de Corée nomme un nouveau secrétaire général

>> Le Vietnam organise un Forum stratégique ASEAN - République de Corée

>> Le Vietnam copréside la 11e réunion du Comité mixte de coopération ASEAN - R. de Corée

>> Le Vietnam copréside le 28e dialogue ASEAN - République de Corée

Kim jae-shin est un diplomate de carrière qui a dirigé la mission de la République de Corée aux Philippines de 2015 à 2017, après avoir été ambassadeur du pays en Allemagne de 2012 à 2015.

Il a été vice-ministre des Affaires étrangères et secrétaire présidentiel aux Affaires étrangères sous l'administration Lee Myung-bak de 2008 à 2013.

Le Centre ASEAN - République de Corée a été créé en 2009 pour accroître le commerce, accélérer les investissements, revigorer le tourisme et enrichir les échanges culturels et entre les peuples entre l'ASEAN et la République de Corée.

Les États membres comprennent la République de Corée et les 10 pays membres de l'ASEAN, à savoir Brunei, le Cambodge, l'Indonésie, le Laos, la Malaisie, le Myanmar, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam.

La nomination de Kim jae-shin intervient alors que le centre célèbre son 15e anniversaire tandis que la République de Corée et l'ASEAN s'apprêtent à améliorer leurs relations pour marquer le 35e anniversaire de leurs relations de dialogue cette année.

Le centre a déclaré que la riche expérience diplomatique et l'expertise de Kim jae-shin dans les affaires de l'ASEAN joueraient un rôle important dans les efforts de la République de Corée pour élever ses relations avec l'ASEAN au niveau d'un partenariat stratégique intégral lors du sommet République de Corée - ASEAN en octobre de cette année.

VNA/CVN