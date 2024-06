L'ASEAN est confrontée à des défis émergents

Le secrétaire général de l'ASEAN, Kao Kim Hourn, a déclaré le 5 juin que l'ASEAN, qui a toujours été un bloc régional robuste, dynamique et agile, est confrontée à de nombreux défis émergents.

S'exprimant lors d'une discussion sur le thème "L'ASEAN en 2025 : refléter le passé, façonner l'avenir" dans le cadre de la table ronde Asie-Pacifique en Malaisie le 5 juin, Kao Kim Hourn a déclaré que les rivalités entre grandes puissances faisaient partie des défis auxquels l'ASEAN était confrontée.

En outre, garantir l'existence d'une identité ASEAN parmi ses jeunes générations constitue également un autre défi pour la région, a-t-il déclaré.

En accord avec Kao Kim Hourn, le Professeur Dewi Fortuna Anwar, président du conseil d'administration du Centre Habibie en Indonésie, a déclaré que lorsque les grandes puissances sont gentilles les unes envers les autres, l'ASEAN peut bien fonctionner, mais lorsqu'elles sont rivales, le groupe est étranglé.

Sur la question du Myanmar, elle a déclaré qu'il devrait y avoir un envoyé spécial de l'ASEAN au Myanmar, qui aurait le temps et la capacité de savoir ce qui se passe sur le terrain et de gagner la confiance des différentes parties prenantes, afin qu'il y ait une vision plus claire.

Dewi Fortuna Anwar a estimé qu'il devrait y avoir une réponse coordonnée, ajoutant qu'elle espère qu'il y aura d'importants progrès positifs dans les temps à venir, lorsque le Myanmar prendra la présidence de l'ASEAN en 2025.

La table ronde Asie-Pacifique, organisée chaque année par l'Institut d'études stratégiques et internationales (ISIS) de Malaisie, discute des questions clés qui ont un impact sur l'Asie-Pacifique.

