Le président de l’Assemblée nationale assiste à la répétition générale des Prix Diên Hông

Dans la soirée du 17 décembre, à Hanoï, le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a assisté à la répétition générale de la 4 e cérémonie de remise des Prix nationaux de journalisme sur l’Assemblée nationale et les Conseils populaires (Prix Diên Hông).

>> Réunion du Comité permanent de l’Assemblée nationale sur les préparatifs des élections

>> Plan de mise en œuvre des élections de la XVᵉ législature de l'Assemblée nationale

>> Assemblée nationale : un bilan 2025 marqué par un volume législatif record

Le président de l’Assemblée nationale, aux côtés du comité de pilotage, du comité d’organisation et des unités concernées, a procédé à la répétition générale, vérifié les préparatifs et les conditions d’organisation de la cérémonie ainsi que de l’exposition photographique « La presse et l’Assemblée nationale, les Conseils populaires et l’empreinte de Dien Hong ».

Photo : VNA/CVN

Tran Thanh Man a salué les efforts du comité d’organisation et des unités concernées pour leur coordination étroite dans la préparation de l’événement, et a félicité le jury pour son travail rigoureux et impartial dans la sélection des lauréats.

Il a souligné que, bien que créés plus récemment, les Prix Dien Hong étaient devenus des prix de journalisme reconnus et prestigieux, suscitant l’intérêt des dirigeants du Parti et de l’État ainsi que des électeurs. La cérémonie de cette année revêt une signification particulière, dans un contexte marqué par les préparatifs de plusieurs grands événements politiques nationaux et à l’approche du 80e anniversaire des premières élections générales de l’Assemblée nationale au Vietnam.

Afin d’assurer le succès de la cérémonie, le président de l’Assemblée nationale a demandé au comité d’organisation de vérifier soigneusement l’ensemble des volets et de collaborer avec la ville de Hanoï pour garantir la sécurité et l’ordre.

Après plus de dix mois de lancement, le comité d’organisation a reçu 3.508 œuvres provenant de 125 organes de presse. Le jury final a proposé de primer 64 œuvres les plus remarquables. Les œuvres ont été évaluées comme étant de grande qualité professionnelle, reflétant de manière complète les activités de l’Assemblée nationale et des Conseils populaires à tous les niveaux, ainsi que le professionnalisme et l’innovation du journalisme parlementaire à l’ère numérique.

La 4e cérémonie de remise des Prix Dien Hong se tiendra dans la soirée du 18 décembre.

VNA/CVN