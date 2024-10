An Giang

Préservation du patrimoine culturel khmer rime avec développement du tourisme

An Giang est une province où cohabitent quatre groupes ethniques : Kinh, Cham, Hoa et Khmer. Cette diversité ethnique enrichit la culture locale tout en préservant une identité unique et riche. Parmi ces groupes, les Khmers représentent 3,9% de la population de la province et 75,54% des communautés ethniques minoritaires. Ils vivent principalement dans deux districts montagneux, Tri Tôn et Tinh Biên, où de nombreux folklores et arts du spectacle traditionnel sont préservés et pratiqués.

Chaque année, plus de 100 grands et petits festivals sont organisés, ainsi que de nombreux villages d'artisanat mettant en valeur les arts du spectacle, la gastronomie, les costumes, les savoirs populaires, les croyances religieuses et les pratiques communautaires. Ces événements témoignent du processus d'exploration et d'existence de la terre d'An Giang, formant un système de patrimoine culturel unique qui constitue une ressource précieuse pour le développement du tourisme et contribue au développement socio-économique local.

Actuellement, An Giang compte huit patrimoines culturels immatériels inscrits sur la Liste nationale du patrimoine culturel immatériel. Parmi eux, le peuple khmer possède quatre patrimoines, dont le festival des courses de taureaux des Sept Montagnes, la connaissance et les techniques d'écriture sur feuilles de Buong, le métier de fabrication de sucre de palme, et l'art de la scène de Dù Kê.

Festival agricole

En tant que festival agricole unique des Khmers dans la région de Bay Nui, et dans le delta du Mékong en général, la fête des courses de taureaux des Sept Montagnes se déroule pendant la fête de Sene Dolta (cérémonie de culte des ancêtres) de l'ethnie khmer. Ce festival reflète la culture populaire traditionnelle des habitants cultivant le riz et constitue un espace de sport et de divertissement de masse pour les agriculteurs khmers après une journée de travail dans les champs.

Située dans la commune d'An Cu, dans le district de Tinh Bien, province d'An Giang, la pagode Ro est non seulement un monument architectural religieux exceptionnel, mais également un centre culturel de la communauté khmère locale, préservant et diffusant les précieuses valeurs de la culture traditionnelle khmère. La fête des courses de vaches organisée chaque année à la pagode Ro est l'une des activités culturelles les plus dynamiques, attirant non seulement l'attention des Khmers, mais aussi de nombreux touristes, notamment à l'occasion du festival Sène Dolta. Le vénérable Chau Soc Khonl, bonze de la pagode Ro, a déclaré que des courses de taureaux étaient organisées sur place depuis de nombreuses années. Ces événements ne visent pas seulement à renforcer l'attachement, le partage et la connexion de l'amour fraternel au sein de la communauté, mais aussi à exprimer la piété filiale, la mémoire des ancêtres, et la reconnaissance envers les parents décédés pour leur éducation et leur soutien.

Course de taureaux

Pour les Khmers de la région, remporter un prix au festival des courses de taureaux constitue une grande fierté. Actuellement, les vaches gagnantes ne sont plus abattues, mais sont conservées et soignées comme des biens familiaux. De plus en plus développé et populaire, le festival des courses de taureaux offre également l'occasion aux différentes ethnies de se divertir, d'échanger des cultures et de renforcer la solidarité.

L’art d’écrire sur les feuilles de Buông des Khmers d'An Giang est l'un des patrimoines culturels immatériels uniques, illustrant l'ingéniosité et le talent créatif des Khmers. Ce savoir-faire a été approuvé par le projet du Comité populaire provincial visant à préserver et promouvoir la valeur du patrimoine culturel immatériel national, intitulé "Connaissances et techniques d'écriture sur feuilles de Buong du khmer de la province d'An Giang". Un dossier d'inscription pour la reconnaissance du patrimoine documentaire de cet art de la province d'An Giang est en cours d'élaboration dans le cadre du programme Mémoire du monde Asie-Pacifique de l'UNESCO.

Dans les deux districts de Tinh Bien et Tri Ton d'An Giang, environ 30 des 65 pagodes khmères conservent encore plus de 100 ensembles de paroles bouddhistes écrites sur feuilles de Buông. Chaque ensemble comprend entre 4 et 10 livres, et chaque livre contient de 20 à 60 feuilles. Selon le vénérable Châu Son Hy, abbé de la pagode Sa Lon (commune de Luong Phi, district de Tri Tôn, An Giang), les sutras écrits sur ces feuilles sont principalement des enseignements de Bouddha exhortant les gens à accomplir de bonnes actions. Ces sutras sont généralement lus lors d'occasions importantes, telles que l'anniversaire de Bouddha, la cérémonie d'offrande de fleurs, la cérémonie d'offrande de robes, ainsi que les cérémonies d'adoration de la lune et des grands-parents au sein du peuple khmer. En plus des enseignements bouddhistes, ces feuilles sont également utilisées pour contenir des œuvres littéraires, des calendriers, des connaissances médicales et des légendes…

Écriture sur les feuilles buông

Toujours selon le vénérable Châu Son Hy, utiliser des feuilles de buông comme papier à écrire nécessite plusieurs étapes techniques minutieuses. Tout d'abord, il faut sélectionner des plantes aux grandes feuilles longues. Lorsque les jeunes bourgeons foliaires viennent d'émerger, il est important de les envelopper étroitement dans un chiffon afin de garder les feuilles blanches et propres, à l'abri des morsures ou déchirures causées par les insectes. Les feuilles, pouvant atteindre plus de 2 mètres de long, sont ensuite récoltées, séchées et rabotées. Enfin, les sutras sont écrits sur les feuilles de Buông à l'aide d'un stylo à pointe de fer pointue appelé Dek-cha, dont le corps est en bois latté et la pointe en acier aiguisé. Au fil des siècles, les sutras sur feuilles de Buông ont toujours été considérés comme un "trésor" sacré par le peuple khmer, renfermant une philosophie de vie qui aide les bonzes bouddhistes à étudier, rechercher et préserver ce savoir pour les générations futures.

Pour les Khmers de la région des Sept Montagnes d’An Giang, les palmiers à sucre sont depuis longtemps au cœur de leur vie quotidienne. En raison du climat et du sol spécifiques, seuls Tri Tôn et Tinh Biên peuvent encore développer le métier de production de sucre de palme. Pour les Khmers, ces palmiers sont considérés comme un précieux cadeau du ciel et de la terre. L'artisanat traditionnel de la cuisson du sucre de palme représente également des caractéristiques fondamentales et culturelles du peuple khmer local, étant transmis de génération en génération au sein des familles. Aujourd'hui, les produits à base de sucre de palme ne sont pas seulement des épices, mais également des saveurs et des spécialités d'An Giang en particulier, et du Vietnam en général.

Actuellement, le sucre de palme est devenu une matière première importante pour les produits OCOP de la localité, notamment le vin de palme, le jus de palme, le thé, la gelée de palme, le gâteau au bœuf de palme, le jaggery de palme cerclé et la confiture de palme. Récemment, le métier de production de sucre de palme des Khmers des régions de Tri Tôn et Tinh Biên a été inscrit sur la Liste nationale du patrimoine culturel immatériel par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Selon le Comité populaire de la province d'An Giang, depuis le début de l'année, la province a accueilli environ 7,9 millions de touristes, soit une augmentation de 8% par rapport à la même période l'an dernier, atteignant ainsi 88% de l'objectif fixé. Les recettes touristiques ont atteint environ 9.000 milliards de dôngs, soit une augmentation de 85% par rapport à l'année précédente, estimée à 146% du plan.

Patrimoine culturel

Au cours des dernières années, An Giang s'est concentrée sur la promotion des valeurs du patrimoine culturel dans le développement du tourisme, considérant cela comme l'une de ses tâches les plus importantes. Cette stratégie vise à créer une base solide pour que "l'industrie sans fumée" prospère de manière forte et durable, apportant de nombreux avantages en termes de revenus, d'emploi et de développement socio-économique local. Parmi les initiatives, on trouve l'investissement dans la rénovation de 25 sites historiques et culturels au niveau provincial, ainsi que la restauration et la réparation des maisons communales du village de manière qualitative, efficace et opportune.

Le Service de la Culture, des Sports et du Tourisme de la province d'An Giang a mis en œuvre des initiatives pour la collecte et la numérisation du patrimoine des festivals, tout en construisant un système de base de données pour archiver ce patrimoine. Au cours de la période 2023-2025, le service poursuivra des formations visant à améliorer les compétences d'identification du patrimoine pour les fonctionnaires ainsi que pour les Khmers des communes, des quartiers et des districts de Tri Tôn et de Tinh Biên. Parallèlement, des solutions seront proposées pour valoriser les courses de taureaux en les associant au développement touristique.

Ces dernières années, Tri Tôn s'est concentré sur l'investissement dans la construction de la zone sportive et touristique de Ta Pa - Soai Chek et du parc de courses de taureaux, qui s'étend sur 5,5 hectares et a coûté près de 48,5 milliards de dôngs. La province utilise également le budget de l'État et mobilise des fonds privés pour préserver et promouvoir le sport traditionnel "unique" du peuple khmer. Cette initiative contribue ainsi à améliorer la qualité des fêtes des courses de taureaux pour qu'elles soient dignes d'un festival national, créant ainsi un attrait touristique.

Toujours selon le Service de la culture, des sports et du tourisme de la province d'An Giang, la construction et le renouvellement des produits touristiques constituent une tâche clé, régulièrement mise en œuvre par la province. Pour exploiter le potentiel du tourisme culturel lié aux fêtes khmères, la province a organisé des campagnes de sensibilisation et a encouragé les touristes à visiter et à découvrir les fêtes des courses de taureaux de Bay Nui, ainsi que la culture culinaire khmère.

Développement touristique

Pour exploiter et promouvoir la valeur de la culture et des arts populaires dans la région ethnique khmère, afin de servir le développement du tourisme et de garantir la satisfaction ainsi que la fidélisation des visiteurs, la province mettra en œuvre des solutions synchronisées dans les temps à venir. Ces solutions incluent la préservation et la promotion des beaux-arts populaires dans les zones de minorités ethniques, l'amélioration de la qualité des services et des produits touristiques dans les zones khmères, ainsi que l'augmentation des investissements dans la préservation et la promotion des types de patrimoine culturel menacés de disparition.

Il est également prévu de collecter, restaurer et développer certaines formes d'art traditionnel en danger, de numériser les documents et les images du patrimoine culturel, et de construire un mécanisme garantissant l'intérêt et l'harmonie entre la préservation et la promotion du patrimoine culturel, ainsi que le développement socio-économique. La province s'efforcera de relier la conservation et la promotion du patrimoine culturel au développement du tourisme.

Lê Van Phuoc, vice-président du Comité populaire provincial d'An Giang, a déclaré : “Nous recherchons et développons un projet visant à promouvoir les produits touristiques de la province d'An Giang pour la période 2024 – 2030.” En particulier, le tourisme spirituel reste un produit touristique majeur. Parallèlement, nous continuerons d'exploiter et de développer les produits touristiques ayant un fort potentiel dans la région, tels que le tourisme fluvial, le tourisme agricole, le tourisme saisonnier des crues, le tourisme communautaire et le tourisme culturel et historique, avec l'objectif d'un développement vert et durable.

Texte et photos : Quang Châu/CVN