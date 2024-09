Harmonie religieuse et vie quotidienne des Cham à An Giang

Dans la province d'An Giang, le peuple Cham vit entrecoupé du peuple Kinh, formant des villages (palei) et des hameaux (puk) associés à l'établissement de cultes religieux. La cathédrale est dirigée par un prêtre (hakim), tandis que la mosquée mineure (surao) est dirigée par un chef élu par la communauté, appelé Ahly.

Actuellement, la province compte 12 mosquées et 16 mosquées mineures, avec 120 dignitaires réputés qui comprennent la doctrine, les canons et les lois islamiques, participant activement aux organisations sociopolitiques locales. Ils constituent le noyau de la solidarité et font le lien entre le gouvernement et les musulmans.

Des villages paisibles

Ayant l'occasion de visiter la commune de Nhon Hoi, dans le district d'An Phu, nous avons ressenti l'atmosphère paisible sous les toits des maisons du village Cham. Nhon Hoi est une commune frontalière située le long des rivières Châu Dôc et Binh Di, avec une frontière longue de 6.427 m, comprenant des routes fluviales et routières. Une petite voie navigable relie directement le marché de Bac Dai au marché de Lo Go (Cambodge). Ici, les habitants font des allers-retours vers les habitations frontalières du Cambodge pour exploiter la pêche, la production agricole et l’échange commercial, conformément aux protocoles et lois des deux pays.

Trân Van Cuong, responsable social et culturel de la commune de Nhon Hoi, nous a informés qu'il y a deux villages Cham regroupant 480 ménages et environ 2.143 personnes, concentrés dans les trois hameaux de Bac Dai, Tac Truc et Bung Lon. Il nous a accueillis avec enthousiasme pour visiter le modèle d'élevage de vaches de M. A Mach.

M. A Mach possède une expérience de plus de 30 ans dans l'élevage de vaches et son cheptel compte plus de 30 animaux. Avec un prix de vente autour de 72.000 dôngs/kg, il gagne environ 5 millions de dôngs par vache après trois mois d'élevage, une fois toutes les dépenses déduites. De plus, sa famille cultive également du riz et les femmes fabriquent du "tung lo mo" (saucisse de bœuf), ce qui génère des revenus stables.

Selon le Comité populaire du district d'An Phu, au cours de la période 2019-2024, le programme national de réduction durable de la pauvreté et le programme de développement socio-économique des zones de minorités ethniques ont obtenu de nombreux résultats positifs. La culture nationale est ainsi respectée, préservée et développée, et la langue ainsi que l'écriture de l'ethnie Cham sont efficacement conservées.

Pour la période 2024-2029, An Phu s'efforcera de mieux prendre soin de la vie des Cham dans la localité. Les plans se concentrent sur l'augmentation des revenus moyens de ces minorités ; d'ici 2030, 99% des foyers auront accès au réseau électrique national et 99% des minorités ethniques disposeront d'eau potable.

Tout comme le village Cham de la commune de Nhon Hoi, ceux de la commune de Châu Phong se distinguent par la beauté de leurs bâtiments en bois et leur architecture musallam, ainsi que par leur métier traditionnel de tissage du brocart. Châu Phong compte environ 4.500 habitants, concentrés dans trois hameaux : Phom Xoài, Châu Giang et Hoa Long. Selon Huynh Thanh Duy, responsable culturel de la commune, le tissage de brocatelle des Cham, en général, et celui des Cham de Phom Xoai, en particulier, existe depuis longtemps et a connu un développement significatif. À son apogée, ce métier a attiré des centaines de ménages.

Actuellement, seuls deux ménages continuent d'exercer ce métier. Mohamad et Say Mah représentent la troisième génération de tisserands. Mohamad a déclaré que les principaux produits de sa famille sont des bandanas tissés avec des motifs en rotin, un motif unique à cette région qui attire de nombreux clients. Ils répondent souvent aux commandes de Vietnamiens vivant à l'étranger et exportent leurs produits vers l'Allemagne, la France et l’Australie.

Son atelier de tissage emploie environ 18 ouvriers, chacun pouvant tisser trois à quatre serviettes par jour. Le prix de vente moyen est d'environ 70.000 dôngs pour un bandana et 150.000 dôngs pour une écharpe à motifs de nuages, générant un revenu stable de 3 à 4 millions de dôngs par travailleur par mois.

Ces dernières années, la communauté Cham d'An Giang a bénéficié de l'attention du Parti et de l'État, ce qui a permis d'améliorer leur vie matérielle et d'enrichir leur vie spirituelle. M. Chau Anne, chef adjoint du Comité ethnique provincial, a déclaré qu'avec la promotion efficace des politiques de sécurité sociale, 83,5% des ménages Cham de la région mènent une vie décente, tandis que seulement 6,2% des ménages vivent encore dans la pauvreté. Tous les hameaux et communes de l'ethnie Cham ont accès au réseau électrique national, et les routes rurales sont désormais bétonnées.

La communauté musulmane Cham d'An Giang applique strictement les enseignements et les canons de l'islam, s'acquittant de ses devoirs, tels que la restriction alimentaire pendant le mois de Ramadan, l'interdiction d'élever des porcs et de consommer du porc, ainsi que l'abstinence d'alcool.

Le prêtre Mukh Tar de la mosquée Masjid Jamiul Azhar (commune de Châu Phong) a souligné que ces pratiques sont des enseignements du droit canonique du conseil de gestion de la mosquée, ainsi que des chefs du village, des préceptes que les Cham respectent toujours. En moyenne, chaque jour de prière dans la mosquée rassemble entre 40 et 50 fidèles, avec un pic le vendredi, où environ 150 à 200 participants se retrouvent.

Selon Lê Van Phuoc, vice-président du Comité populaire provincial d'An Giang, la communauté Cham participe également activement aux campagnes "S'unir pour construire la vie culturelle de la région", qui visent à lutter contre les pratiques obsolètes, ainsi qu'aux fêtes culturelles et artistiques. En outre, le Conseil provincial des représentants de la communauté musulmane et d'autres organisations religieuses ont signé un programme de coordination avec le Conseil permanent du Comité provincial du Front de la Patrie du Vietnam et le Service provincial des ressources naturelles et de l'environnement, afin de promouvoir le rôle des organisations religieuses dans la protection de l'environnement face au changement climatique.

En plus de montrer leur responsabilité civique, la communauté Cham veille à préserver sa langue, son écriture et ses coutumes, contribuant ainsi à la valorisation et à la promotion des valeurs de l'identité culturelle nationale.

"La communauté ethnique Cham d'An Giang a sa propre langue, son écriture et ses coutumes, parmi les 54 groupes ethniques du Vietnam. Pour préserver et promouvoir l'identité culturelle Cham, ils utilisent souvent des langues islamiques, portent des vêtements musulmans et mènent des activités spirituelles et religieuses dans les mosquées et sous-cathédrales de leur communauté. En particulier, les rituels liés au cycle de vie des Cham musulmans sont inscrits sur la liste du patrimoine culturel immatériel national", a précisé M. Chau Anne, chef adjoint du Comité ethnique de la province d'An Giang.

Texte et photos : Quang Châu / CVN.