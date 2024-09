Société

Préserver la langue et l'écriture des Cham à An Giang

Ces dernières années, l'enseignement et l'apprentissage de la langue Cham ont fait l'objet d'une attention particulière de la part des organisations et des autorités locales. Outre le programme d'enseignement général national, les mosquées de la province proposent toutes des cours gratuits.

Le chef adjoint de la mosquée Masjid Al Khairiyah (commune de Nhon Hôi, district d'An Phu, province d'An Giang), Salay Mal a déclaré que dans les villages Cham, il existe une devise : "Tant qu'il y a une mosquée, il y a une école". Tous les enfants Cham à partir de 5 ans peuvent bénéficier de cours gratuits.

Dans la mosquée Masjid Al Khairiyah, une classe de 45 adeptes se tient le matin et l'après-midi tous les jours de la semaine, à l'exception du vendredi, qui est un jour sacré vénéré dans le Coran. Trân Van Cuong, responsable socioculturel de la commune de Nhon Hôi, a partagé : "La commune compte deux hameaux Cham avec 480 ménages et environ 2.143 personnes. Si auparavant il y avait encore beaucoup de gens qui ne savaient ni lire le Coran, ni écrire les lettres arabes, actuellement, selon les dernières statistiques, jusqu'à 98% des Cham âgés de 45 ans et moins de la commune savent les lire et les écrire couramment".

Selon le patriarche Mukh Tar de la mosquée Masjid Jamiul Azhar (commune de Chau Phong, ville de Tan Chau, province d'An Giang), sa mosquée organise l’enseignement et l'hébergement sur place de musulmans masculins. L'Islam Cham est divisé en 4 niveaux : Qidam (assemblage des lettres), Alphatyhah (apprentissage des rituels quotidiens), A'quran et Tajawid (apprentissage de la grammaire), A'quran et Kytab (apprentissage de la religion).

En plus du cours de mémorisation du Coran, il existe également des cours de droit islamique, où les enfants apprennent la doctrine, les rituels et l'éthique, préservant ainsi leur identité ethnique.

L'enseignement et l'apprentissage des langues des minorités ethniques (dites vernaculaires, le vietnamien étant la langue véhiculaire), de la langue Cham en particulier, est l'une des politiques majeures du Parti et de l'État, qui bénéficie d'ailleurs d'un large consensus au sein de la société.

Même s'il existe encore de nombreuses difficultés telles que le manque de professeurs de langue Cham, l'insuffisance du matériel pédagogique et les salles de classe inadéquates..., au fil des années, des classes ont été organisées et se sont maintenues, chaque mosquée accueillant entre 250 et 280 élèves. Le fruit des efforts de toute la communauté pour préserver sa langue et son écriture, les piliers de l'identité culturelle Cham.

Texte et photos : Quang Châu/CVN