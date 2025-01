Présentation d’un documentaire sur l’amitié Vietnam - Chine

Photo : VNA/CVN

Produit en coopération entre le Centre de communications de Wuzhou, Radio et Télévision du Guangxi, et le Centre de radio et télévision de l'Armée vietnamienne, ce documentaire constitue la suite du premier volet, Bên dòng Nam Khê 1, réalisé en 2020 par la Télévision nationale du Vietnam et la Radio et Télévision du Guangxi.

Le second volet invite les spectateurs des deux pays à revisiter des périodes marquantes, rappelant les épreuves partagées, les missions communes et le dévouement des générations révolutionnaires prédécesseurs.

Lors de la cérémonie, un moment fort a été l'échange d'objets historiques entre deux hôpitaux vietnamien et chinois. Ces artefacts incluaient des uniformes de travail du secteur médical vietnamien et des dossiers relatifs à l'aide médicale apportée au Vietnam, conservés précieusement par les deux parties pendant des décennies.

Bên dòng Nam Khê 2 sera diffusé à une heure de grande écoute sur des chaînes de la Radio et Télévision du Guangxi ainsi que sur la Chaîne télévisée de Défense vietnamienne, à l’occasion du 75e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (18 janvier 1950 - 18 janvier 2025).

VNA/CVN