Lancement d'un projet de promotion de la culture vietnamienne en Europe

L’Union des associations des Vietnamiens et l’Union des associations des femmes vietnamiennes en Europe ont annoncé le 15 janvier le lancement d'un projet visant à préserver et à promouvoir la culture vietnamienne en Europe, ainsi qu’un concours en ligne sur la fête du Nouvel An lunaire (Têt).

Ce projet vise à créer un pont intergénérationnel entre les Vietnamiens d'Europe, favorisant le partage des valeurs culturelles et renforçant le sentiment d'appartenance à la nation vietnamienne.

Photo : VNA/CVN

Ce concours sur la fête du Nouvel An lunaire est le premier concours en ligne dans le cadre du projet, destiné à préserver et promouvoir l'identité culturelle au sein de la communauté vietnamienne en Europe. Il vise à renforcer les liens entre les générations, en particulier les jeunes, et leurs racines culturelles, tout en mettant en valeur l'image du Vietnam à l'échelle internationale.

Le concours s'adresse aux Vietnamiens vivant en Europe et les invite à partager leur vision du Vietnam à travers des photos, peintures, vidéos et œuvres littéraires. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 15 février et un jury décernera 12.000 euros de prix.

Lors de la cérémonie de lancement, Nguyên Manh Dông, vice-président du Comité d'État pour les Vietnamiens d'outre-mer (SCOV) du ministère des Affaires étrangères, a souligné que les Vietnamiens d'outre-mer, ponts entre leurs pays d'accueil et leur terre natale, continuaient d'apporter des contributions significatives au développement du Vietnam.

VNA/CVN