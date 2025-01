Le Vietnam et la Chine portent leur partenariat stratégique global à de nouveaux sommets

Le 75 e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Chine (18 janvier 1950-2025) et "l’Année des échanges humanistes Vietnam - Chine" sont des événements d’une grande importance, reflétant la nature stratégique et l’importance des relations bilatérales, selon les experts chinois.

Selon le professeur Xu Liping, directeur du Centre d’études de l’Asie du Sud-Est de l’Académie chinoise des sciences sociales (CASS), depuis l’établissement des relations diplomatiques Vietnam - Chine il y a 75 ans, les deux partis et les deux pays se sont soutenus dans les luttes pour l’indépendance et la libération nationales, formant une amitié traditionnelle de "camarades-frères".

Photo: VNA/CVN

Pendant la période de réforme et d’ouverture, les deux parties ont échangé et coopéré de manière concrète, obtenant de nombreux résultats de coopération qui profitent à leurs peuples.

En 2008, La Chine et le Vietnam ont établi un partenariat de coopération stratégique global, le premier du genre entre la Chine et un pays de l’ASEAN, reflétant la nature stratégique et l’importance des relations sino-vietnamiennes.

Xu Liping a déclaré que les deux partis et les deux pays travaillent ensemble pour construire une communauté d’avenir partagé de portée stratégique. Cela renforcera davantage les « Six orientations majeures » et portera le partenariat de coopération stratégique global sino-vietnamien à de nouveaux sommets.

Ling Dequan, expert chevronné sur le Vietnam et ancien représentant en chef de l’agence de presse chinoise Xinhua à Hanoi, a affirmé que le 75e anniversaire des relations diplomatiques et « l’Année des échanges humanistes Vietnam - Chine » revêtent tous deux une grande importance.

Il a souligné que l’amitié durable entre les peuples chinois et vietnamien a jeté des bases solides pour la coopération mutuelle et la poursuite du développement et de la prospérité communs.

Ling Dequan s’est dit convaincu qu’en 2025, les partis et les gouvernements des deux pays organiseront de nombreuses activités d’échanges culturels au contenu riche et aux formes diverses, produisant de nouveaux succès dans divers domaines.

VNA/CVN