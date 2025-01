Les marionnettes sur l’eau entrent en scène pour le Têt du Serpent

Les marionnettes sur l’eau, une forme d’art populaire unique au Vietnam, affirment progressivement leur attrait particulier, attirant l’attention des Vietnamiens ainsi que des touristes étrangers, en particulier lors des vacances et du Nouvel An lunaire (Têt).

>> Les marionnettes sur l’eau enchantent les épouses des PM vietnamien et malaisien

>> Nguyên Van Phi, l’homme qui insuffle une âme à ses marionnettes en bois

>> Les marionnettes sur l’eau font leur show au Festival d’été japonais à Hanoï

>> Hô Chi Minh-Ville : un spectacle de marionnettes sur l'eau pour le Têt traditionnel 2025

Photo : NLD/CVN

Ces dernières années, la tendance au retour à la culture traditionnelle s’est répandue de plus en plus fortement dans la communauté, en particulier lors des vacances et du Têt.

Dans ce mouvement, les marionnettes sur l’eau - une forme d’art populaire unique au Vietnam - affirment progressivement son attrait particulier, attirant l’attention des touristes vietnamiens et internationaux.

Les marionnettes sur l’eau ne sont pas seulement une forme de divertissement, mais aussi un symbole vivant de la culture nationale.

À l’occasion du Têt du Serpent 2025, les pièces du théâtre Phuong Nam promettent d’apporter au public un spectacle imprégné de l’identité vietnamienne.

Lieu de rencontre culturelle lors du Têt

Plus le Têt approche, plus le nombre de visiteurs aux spectacles de marionnettes sur l’eau au Théâtre des arts de Phuong Nam, à Hô Chi Minh-Ville, augmente.

Non seulement ils considèrent cela comme une activité de pur divertissement, mais de nombreux spectateurs ont déclaré qu’ils venaient apprécier les marionnettes sur l’eau comme un moyen de rapprocher leurs enfants et eux-mêmes de la culture traditionnelle à l’occasion du Têt.

Kim Ngoc, 36 ans, vivant à Binh Duong, fait partie du public qui suit cette tendance. N’ayant pas peur de la longue distance, elle a parcouru des dizaines de kilomètres jusqu’à Hô Chi Minh-Ville pour assister à un spectacle de marionnettes sur l’eau, un art qui, selon elle, "a des caractéristiques vietnamiennes".

Chaque fois qu’elle a l’occasion de se rendre en voyage d’affaires en ville, elle en profite pour visiter le théâtre de marionnettes sur l’eau pour "revivre" des valeurs culturelles familières.

Chaque semaine, elle va voir un spectacle de marionnettes sur l’eau au Musée d’histoire de Hô Chi Minh-Ville. Parfois, elle emmène même sa famille avec elle pour profiter de cette forme d’art vieille de plusieurs centaines d’années. Elle a déclaré que ce serait l’une des activités de divertissement indispensables pour elle-même et sa famille lors du Têt.

Photo : ST/CVN

Ce qui a le plus ému Kim Ngoc, c’est l’apparition de jeunes artistes dans les représentations. Pour elle, le fait que la jeune génération continue et préserve les valeurs traditionnelles est un signe positif, garantissant que la culture vietnamienne continuera à être préservée et promue.

"Je sens que les valeurs culturelles et spirituelles vietnamiennes sont appréciées par les jeunes, j’en suis très heureux. C’est aussi motivant de voir qu’il y a une grande communauté qui aime cela comme moi, ce qui signifie que nos valeurs culturelles continuent d’être préservées et ne se perdent pas", a partagé Kim Ngoc.

Non seulement les Vietnamiens, mais aussi de nombreux touristes étrangers n’ont pas pu cacher leur enthousiasme à la fin du spectacle de marionnettes.

Antonia Simpson, 53 ans, du Royaume-Uni, a déclaré que les marionnettes sur l’eau apportaient une expérience complètement nouvelle et unique, différente des formes d’art occidentales qu’elle avait connues.

Malgré la barrière de la langue, Antonia espère toujours avoir l’opportunité de retourner à Hô Chi Minh-Ville pour découvrir cette forme d’art pendant le Nouvel An lunaire. Elle a également exprimé son désir de faire découvrir les marionnettes sur l’eau aux jeunes du Royaume-Uni.

"C’est la première fois que je vois des marionnettes sur l’eau. Les dragons qui crachent de l’eau sont géniaux. J’étais également très intéressé par la façon dont les marionnettistes jouaient avec les personnages. Je pense que c’est très amusant et je suis sûr que les enfants au Royaume-Uni l’adoreront aussi. Cela m’a donné envie d’en savoir plus sur le Têt et la culture vietnamienne", a partagé Mme Antonia.

Photo : NLD/CVN

Renforcer l’attrait des marionnettes sur l’eau

Selon Tran Van Duoc, directeur adjoint de la troupe de marionnettes sur l’eau du théâtre Phuong Nam, le nombre de spectateurs venant sur scène lors du Têt cette année augmentera considérablement par rapport à l’année dernière. Car, contrairement aux années précédentes, où il n’y avait qu’une seule pièce à l’occasion du Nouvel An lunaire, cette année, la troupe s’efforce de lancer deux pièces pour servir le public à l’occasion du Têt.

Selon le représentant du théâtre Phuong Nam, le nombre de spectateurs qui viennent lors du Têt a toujours tendance à augmenter fortement par rapport aux jours normaux. La scène de marionnettes sur l’eau de la troupe est située sur le terrain même du Musée d’histoire de Hô Chi Minh-Ville et peut accueillir de 140 à 150 spectateurs. En temps normal, le nombre de spectateurs venant assister aux représentations oscille entre 50 et 70% du nombre total de visiteurs. Cependant, lors du Nouvel An lunaire, le nombre de spectateurs a tendance à augmenter considérablement, représentant 80 à 95% de chaque représentation.

Conscient de la demande croissante du public en matière d’appréciation artistique, à l’occasion du Têt, le théâtre Phuong Nam s’efforce d’augmenter le nombre de représentations.

Au lieu d’un spectacle par jour en semaine et de deux spectacles par jour le week-end, Phuong Nam présentera trois spectacles par jour lors du Têt pour répondre à la demande du public.

En particulier, le nombre de visiteurs sur scène lors du Têt est principalement constitué de touristes étrangers désireux de trouver une destination de voyage printanière à la fois très divertissante et imprégnée de l’identité culturelle vietnamienne.

NDEL/VNA/CVN