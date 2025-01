Archivage

Élaborer un dossier sur les documents de la période coloniale française pour le soumettre à l'UNESCO

"Le Vietnam et la France élaborent un dossier à soumettre prochainement à l'UNESCO, sur les documents de la période coloniale française" , a informé Dang Thanh Tùng, directeur du Département de gestion des documents et des archives de l'État du Vietnam, lors d’une rencontre avec la presse le 14 janvier à Hanoï.

Actuellement, le Département de gestion des documents et des archives de l'État du Vietnam se coordonne avec les Archives françaises pour constituer un registre de documents de la période coloniale française (1858-1945) à soumettre à l'UNESCO pour reconnaissance comme patrimoine documentaire mondial.

En ce qui concerne ces documents, M. Tùng a indiqué que le Département de gestion des documents et des archives de l'État du Vietnam a confié au Centre national d’archives N°1 de collaborer avec les Archives françaises pour élaborer le dossier, qui devrait être soumis à l'UNESCO en 2025.

Selon Dang Thanh Tùng, la coopération avec la France en la matière fait partie des résultats de la coopération internationale des archives. Ces dernières années, ce département s’est concentré sur la coopération avec de nombreux pays ayant une longue histoire en matière d'archives, comme la Russie, la France, les États-Unis, la République de Corée...

Ces coopérations visent à retrouver des documents précieux du Vietnam que celui-ci ne possède plus, mais que d'autres pays ont conservés. Par exemple, le dernier document signé par l’Oncle Hô en tant que président de la République démocratique du Vietnam avant sa mort, conservé par la partie américaine. "En raison des circonstances de la guerre, nous n'avions pas pu conserver des documents", a expliqué M. Tùng.

En outre, cette agence renforce également la coopération avec les pays du Conseil international des archives (International Council on archives - ICA), la filiale régionale d’Asie du Sud-Est du Conseil international des archives (Southeast Asia Regional Branch of the International Council on Archives - SARBICA) et l'Association internationale des archives francophones (AIAF).

Patrimoines mondiaux

À ce jour, le pays totalise dix patrimoines documentaires reconnus par l’UNESCO. Deux d’entre eux, à savoir, môc ban (tablettes de bois) et châu ban (ensemble de documents administratifs présentant les activités de la gestion d’État des rois) de la dynastie des Nguyên (1805-1945) sont conservés par les Centres nationaux d’archives relevant du Département de gestion des documents et des archives de l'État du Vietnam.

Une vingtaine d’activités sont attendues pour célébrer le 80e anniversaire du secteur des archives (3 janvier 1946-2026).

Il s’agira d’expositions, de publications de livres, de séminaires et de tournois de football, entre autres. Une exposition sur l’archivage est ouverte depuis le 3 janvier au siège du Département de gestion des documents et des archives de l'État du Vietnam à Hanoï. Elle présente environ 200 documents, photos et objets.

Texte et photos : Hoàng Phuong/CVN