Le groupe de K-pop Baby Monster se produira au Vietnam en mai

Le groupe de K-pop Baby Monster donnera un concert à Hô Chi Minh-Ville le 31 mai dans le cadre de sa tournée mondiale "Hello Monsters" qui fera escale dans 13 destinations en six mois.

Sur la page officielle du groupe, le Vietnam et l’Indonésie ont été ajoutés comme destinations pour leur première tournée mondiale, après 11 autres villes, dont Kanagawa et Osaka au Japon, Singapour, Hong Kong (Chine) et Bangkok en Thaïlande.

La tournée doit débuter à Séoul, en République de Corée, le 25 janvier et se terminer à Jakarta, en Indonésie, le 14 juin.

BabyMonster, également appelé "Baemon", est composé de sept membres : Ruka, Pharita, Asa, Ahyeon, Rami, Rora et Chiquita. Ils ont fait leurs débuts en tant que groupe complet le 1er avril 2024.

Leur single Sheesh, est devenu leur premier hit dans le top 10 du Circle Digital Chart sud-coréen et leur album Really Like You a fait son entrée à la 149e place du classement Billboard 200 aux États-Unis.

Le groupe devrait impressionner les fans avec ses performances énergiques et ses chansons à succès lors de sa première tournée mondiale. Ce sera leur première visite au Vietnam après leurs débuts en novembre 2023 avec leur single Batter Up.

Les détails concernant la salle de concert à Hô Chi Minh-Ville n’ont pas encore été annoncés. Les fans peuvent suivre les mises à jour de YG Entertainment, qui a fondé le groupe, et les canaux officiels de distribution de billets pour plus d’informations.

