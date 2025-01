Des Vietnamiens vivant en Chine appellent à des relations plus profondes entre Hanoï et Pékin

Alors que le Vietnam et la Chine célèbrent le 75ᵉ anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques et commémorent l’Année des échanges humanistes Vietnam - Chine, des expatriés vietnamiens en Chine ont exprimé le souhait de voir les relations bilatérales devenir encore plus profondes et substantielles, apportant des avantages concrets aux entreprises et aux communautés des deux pays.

Vu Hoàng Thanh Loan, directrice de la société internationale d'import-export Lacina en Chine, a estimé qu’après la visite en Chine de l’ancien secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong, en 2022, et celle au Vietnam du secrétaire général du Parti communiste chinois et président chinois, Xi Jinping, en 2023, les relations bilatérales avaient été portées à un nouveau niveau.

Selon elle, les visites de haut niveau et la dynamique de coopération commerciale bilatérale apportent des avantages tangibles aux entreprises des deux pays.

Elle a également souligné l’importance des échanges humanistes, les qualifiant de facteur clé dans les relations Vietnam - Chine. Malgré les hauts et les bas au cours de ces 75 dernières années, ces relations reposent sur des valeurs partagées telles que la tolérance, la convivialité et l’hospitalité. Elle a proposé de renforcer les échanges culturels à travers des activités telles que des festivals traditionnels, des spectacles, des défilés de costumes traditionnels, et des programmes d’exploration culturelle destinés aux jeunes pour favoriser la compréhension mutuelle et l’amitié.

De son côté, Pham Thi Kim Dung, directrice générale de la société par actions commerciale Beijing Hua Pham, s’est réjouie des liens politiques et diplomatiques de plus en plus solides entre le Vietnam et la Chine. Elle a observé que l’intensification des visites de haut niveau et le renforcement des échanges entre les deux peuples avaient contribué à approfondir ces relations bilatérales.

Elle a également mis en avant le potentiel considérable encore inexploité des relations économiques et commercial. Selon elle, les entreprises chinoises montrent un vif intérêt pour explorer les opportunités d’investissement au Vietnam, tandis que les produits vietnamiens de haute qualité gagnent en popularité auprès des consommateurs chinois.

Pham Thi Kim Dung a exprimé l’espoir que, dans le cadre de l’Année des échanges humanistes Vietnam - Chine 2025, de nombreuses activités communes seraient organisées pour permettre aux entreprises des deux pays de se rencontrer et de promouvoir leur coopération.

