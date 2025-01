Têt du Serpent 2025

Les jeunes artisans façonnent les animaux symboliques

À l'approche du Têt du Serpent 2025, les jeunes potiers du village de Thanh Hà, situé dans la ville de Hôi An, province centrale de Quang Nam, s'activent à finaliser les figurines de serpents en argile destinées à l'exposition et au tourisme.

>> Les plats du Têt s’invitent sur les tables de la diaspora

>> Hô Chi Minh-Ville : la rue florale Nguyên Huê ouvrira ses portes le 27 janvier

>> Têt du Serpent 2025 : effervescence des achats en ligne

Ces jours-ci, les artisans de ce village de poterie, riche d'une histoire de 500 ans, s'emploient à préparer l'argile, à rénover les fours et à sculpter les figurines de serpents pour répondre à la demande du Têt du Serpent 2025.

L'artisan Lê Van Nhât, un jeune potier talentueux, a été mandaté par le Comité populaire de la commune de Thanh Hà pour confectionner des serpents en terre cuite destinés aux festivités de cette année.

Selon Lê Van Nhât, six serpents de tailles et de formes variées ont été confiés à trois jeunes potiers du village. Les deux serpents qu'il réalise adoptent une posture droite, s'élevant vers le haut, symbolisant l'espoir d'une année prospère et réussie.

La partie la plus délicate du travail réside dans le façonnage du corps du serpent, qui doit être courbé de manière fluide tout en maintenant une posture droite et stable. Chaque figurine mesure 50 cm de haut, 40 cm de large et 60 cm de long.

Derniers détails

Actuellement, ce jeune artisan achève les derniers détails, notamment le dessin des écailles, avant de passer à la cuisson, qui durera moins d'une journée. Il se dit honoré d'avoir été sélectionné pour réaliser les animaux symboliques de l'année du Serpent 2025 et consacre tout son dévouement à cette tâche.

"Je veux façonner un serpent à l'apparence bienveillante pour que les spectateurs ressentent une affinité avec le symbole de cette année. Malgré un temps humide, peu favorable à la réalisation des modèles, je fais tout mon possible pour terminer dans les délais", partage Lê Van Nhât.

Un autre artisan, Nguyên Viêt Lâm, également impliqué dans la réalisation des serpents, a choisi de façonner une paire de cobras royaux au design imposant et expressif, accompagnés de fleurs de lotus.

"Le serpent est l'animal de l'année 2025, et le lotus symbolise la pureté, la chance et la sérénité. J'espère qu'en 2025, chacun jouira de bonne santé, de chance et d'une réussite sans failles, quelles que soient les difficultés", confie Nguyên Viêt Lâm.

En tant qu'animal symbolique de l'année 2025, le serpent incarne les souhaits d'une année couronnée de succès. Il représente également la renaissance et le changement, nourrissant l'espoir de nouvelles opportunités dans l'année à venir.

Plus de 550.000 visiteurs

Actuellement, les artisans du village s'efforcent de concevoir et de produire diverses œuvres inspirées de l'image du serpent pour les célébrations du Têt traditionnel.

Selon le rapport du Comité populaire du village de Thanh Hà, ce dernier, connu pour sa poterie, a accueilli, en 2024, plus de 550.000 visiteurs, générant des revenus dépassant 17 milliards de dôngs. Le village compte aujourd'hui 37 foyers pratiquant cet art, avec 68 travailleurs directement engagés dans la production et les activités touristiques. Le revenu moyen est entre 7 et 10 millions de dôngs par mois et par personne.

Texte et photos : Ngô Linh-Câm Sa/CVN