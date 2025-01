Le 236e anniversaire de la victoire de Ngoc Hôi-Dông Da sera célébré début février

Le roi Quang Trung (1753-1792), de son vrai nom Nguyên Huê, fut le deuxième roi de la dynastie des Tây Son. Il régna de 1788 à 1792. En 1789, Nguyên Huê conduisit l’armée des Tây Son dans une campagne éclair depuis sa terre natale pour vaincre les 200.000 soldats de l’expédition Qing lors de la célèbre bataille de Ngoc Hôi-Dông Da marquant leur déroute définitive.

Photo : VNA/CVN

Après cette victoire mémorable du printemps 1789, Nguyên Huê monta sur le trône en prenant le nom de règne Quang Trung. Ngoc Hôi-Dông Da est devenu un lieu symbolique de cette victoire historique contre les Qing.

Depuis lors, le cinquième jour du premier mois lunaire est célébré comme une journée commémorative de cette victoire épique, inscrite dans l’histoire vietnamienne comme un jalon glorieux dans la lutte pour la défense et la construction du pays.

Le tertre de Dông Da, témoin des combats acharnés entre les troupes de l’empereur Quang Trung et les envahisseurs Qing, est au cœur de ces célébrations.

Cette année, pour la première fois, la cérémonie d’ouverture se tiendra le soir du 2 février, à 20h10, au lieu du matin comme les années précédentes. Elle sera diffusée en direct sur les chaînes de radio et de télévision de Hanoï, ainsi que sur les plateformes numériques et les médias locaux.

L’un des moments forts de l’événement sera un programme artistique spécial intitulé "Dông Da - Su vang luu danh - Tuong lai vung buoc" (Dông Da - Histoire dorée - Avenir solide). Ce spectacle combinera technologie de cartographie 3D, chant, danse, cirque, performances de tambours et autres formes artistiques pour raconter cette page glorieuse de l’histoire vietnamienne de manière moderne et captivante.

Le festival comprendra également diverses activités traditionnelles telles qu’une cérémonie d’offrande d’encens, une procession de palanquins, des danses de lions et de dragons, des démonstrations d’arts martiaux Binh Dinh Gia, des concours d’échecs et de calligraphie, ainsi que d’autres animations culturelles et artistiques.

VNA/CVN