Ouverture du Festival des fleurs du printemps de Sa Dec 2025

Organisé chaque année depuis 2012, l'événement est devenu un rendez-vous incontournable pour les visiteurs désireux de s'imprégner de l'atmosphère festive du Nouvel An lunaire.

Selon Vo Thi Binh, vice-présidente du Comité populaire municipal, ce festival est une véritable vitrine pour la ville de Sa Dec et pour la province de Dông Thap tout entière. Il contribue non seulement à promouvoir la richesse culturelle locale, mais aussi à stimuler le développement du tourisme.

Pour cette édition 2025, qui se poursuit jusqu'au 21 janvier, un programme riche et varié a été concocté. Les visiteurs pourront assister à une cérémonie en hommage aux ancêtres et aux horticulteurs de Sa Dec, à des concours de compétences horticoles, à un festival d’animaux de compagnie, à un concours de gastronomie de rue et à une exposition de produits OCOP (One Commune One Product - À chaque commune son produit)…

La ville de Sa Dec, qui compte 987 hectares de terres consacrées à la culture florale, est fière de son savoir-faire en matière d'horticulture. En témoignent ses exportations de fleurs, qui ont atteint près de 3.300 milliards de dôngs l'année dernière, soit une hausse de 145,7% par rapport à 2021. Ces exportations ont ainsi représenté 79,32% des exportations de produits agricoles totales de la ville.

