Un expert chinois salue les résultats remarquables de la coopération Vietnam - Chine

Le président du Comité de coopération industrielle dans le cadre du Partenariat économique global régional (RCEP) et directeur exécutif du Conseil d’affaires Chine - ASEAN, Xu Ningning, a déclaré apprécier les résultats remarquables de la coopération entre le Vietnam et la Chine ces dernières années, soulignant un grand potentiel de coopération dans de nombreux domaines.

Ces 75 dernières années, malgré des hauts et des bas, les relations Vietnam - Chine ont toujours maintenu une forte dynamique de développement, a souligné Xu Ningning, lors d’une récente interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), à l’occasion du 75e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques des deux pays (1950-2025).

Selon lui, les hauts dirigeants des deux pays ont maintenu des contacts et visites réguliers. Les échanges d’amitié et la coopération de bénéfice mutuel dans divers domaines ont été continuellement renforcés.

Sur le plan politique, les deux pays se respectent toujours, se traitent sur un pied d’égalité et collaborent dans le règlement de questions régionales et la réponse aux défis mondiaux.

Sur le domaine économique, les échanges commerciaux bilatéraux augmentent d’année en année. La coopération bilatérale en matière d'investissement s'approfondit de plus en plus et les projets communs dans les domaines de la construction d'infrastructures, de l'énergie et de l'agriculture sont constamment promus. La Chine a été le premier partenaire commercial du Vietnam pendant plusieurs années consécutives et le Vietnam a été le premier partenaire commercial de la Chine au sein de l'ASEAN.

En culture, leurs échanges culturels se multiplient et la compréhension et l’amitié entre les deux peuples se renforcent d'année en année.

Concernant les perspectives des relations Vietnam - Chine dans l’avenir, Xu Ningning a souligné un grand potentiel de coopération bilatérale dans de nombreux domaines, notamment l’économie, le commerce, la science et la technologie, l’économie numérique et les infrastructures.

La coopération économique et commerciale est certainement l’un des facteurs les plus dynamiques des relations Vietnam-Chine, a déclaré le responsable chinois, ajoutant que parallèlement à la mise en œuvre à grande échelle du RCEP, la coopération dans les domaines du commerce, de l’investissement et de la finance ouvrirait un espace de développement plus large.

Quant à la collaboration bilatérale lors des forums multilatéraux régionaux et internationaux, Xu Ningning a estimé que la Chine et le Vietnam ont toujours œuvré pour préserver la paix et la stabilité régionales, tout en promouvant un ordre international plus juste et équitable.

La Chine et le Vietnam participent activement à des mécanismes tels que l’ASEAN et la coopération Mékong - Lancang, en traitant les différends par le dialogue et la consultation. La coordination et la coopération entre les deux pays dans le règlement des questions régionales contribuent non seulement à renforcer la confiance mutuelle, mais constituent également un bon exemple dans la promotion du développement, de la prospérité et de la stabilité dans la région, a-t-il ajouté.

