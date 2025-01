Les musées se réinventent plus modernes et plus vivants

Grâce à leur créativité proactive dans leurs activités et leur constante modernisation, de nombreux musées à travers le pays ont récemment fait forte impression auprès du public national et international, devenant des destinations culturelles et touristiques remarquables.

Les modèles et initiatives efficaces démontrent la recherche approfondie et la détermination de chaque musée à se renouveler, visant à améliorer l’expérience des visiteurs en s’appuyant sur les atouts spécifiques de chaque établissement.

Mis en activité en novembre 2024, le Musée d’histoire militaire du Vietnam dans le district de Nam Tu Liêm, à Hanoï, a immédiatement attiré l’attention de nombreux habitants de la capitale et des touristes, car c’est le musée le plus récent et considéré comme le plus moderne du système muséal actuel. Pendant plusieurs semaines, le Musée d’histoire militaire du Vietnam a accueilli des dizaines de milliers de visiteurs par jour ; les informations et images du musée sont devenues un sujet"brûlant" qui s’est propagé sur tous les réseaux sociaux.

Selon les commentaires des visiteurs et les avis des experts, le musée attire les visiteurs et crée un effet positif grâce à l’innovation et à l’amélioration de la qualité des expositions. Le musée dispose d’une grande surface avec une conception et une disposition scientifique. Les sections sont divisées selon les périodes historiques avec des événements marquants ou des objets remarquables présentés de manière visuelle, vivante, avec des légendes claires.

De plus, les applications technologiques modernes comme la projection de vidéo, la cartographie en 3D, les jeux vidéo interactifs, suscitent également l’intérêt des visiteurs, rendant les leçons ou les événements historiques plus vivants, accessibles et faciles à retenir.

Il est à noter que le Musée d’histoire militaire du Vietnam a développé un musée numérique moderne et gratuit sur la plateforme numérique Yoolife avec la technologie VR360, pour servir les visiteurs à distance qui n’ont pas encore eu l’occasion de le visiter en personne ou quiconque souhaite explorer le riche système d’objets précieux du musée à tout moment.

Ce ne sont pas seulement les nouveaux musées, mais aussi de nombreux musées anciens et familiers aux habitants et aux touristes, qui se sont efforcés d’entreprendre des rénovations. On peut citer le Musée d’histoire de Hô Chi Minh-Ville dans le premier arrondissement, à Hô Chi Minh-Ville, avec environ 40.000 objets et documents rares liés à l’histoire et à la culture vietnamiennes depuis la période primitive. Cette institution culturelle, créée en 1929, a récemment annoncé officiellement sa nouvelle identité visuelle, affirmant son respect pour le patrimoine historique et son objectif d’atteindre un public toujours plus large.

La nouvelle identité du Musée d’histoire de Hô Chi Minh-Ville ne comprend pas seulement un logo créatif et accrocheur conçu par une équipe de jeunes artistes, mais aussi une collection de produits de consommation représentant la marque du musée et les motifs liés aux objets conservés par le musée. Des objets tels que des sacs, des badges, des tasses, des foulards, des carnets, des stylos combinant beauté culturelle et tendances contemporaines ont rapidement été appréciés et collectionnés par les visiteurs, en particulier les jeunes.

Le nombre de visiteurs au Musée d’histoire de Hô Chi Minh-Ville a considérablement augmenté après des travaux de rénovation. Selon le directeur adjoint du musée Nguyên Khac Xuân Thi, le renouvellement de l’identité du musée et le lancement de produits souvenirs portant l’empreinte du musée font partie des messages que l’établissement souhaite transmettre au public : le musée existe pour les visiteurs et sert les visiteurs.

De plus, le Musée d’histoire de Hô Chi Minh-Ville a mis en service un système d’interaction intelligente 3D/360, notamment le robot Batalis intégrant l’IA (intelligence artificielle) qui peut danser sur la musique, suivre les visiteurs, commenter chaque objet et poser directement des questions interactives aux visiteurs.

Le Musée des beaux-arts du Vietnam dans l’arrondissement de Ba Dinh, à Hanoï, mérite également d’être mentionné. Cet établissement met régulièrement à jour sa technologie et diversifie ses activités pour attirer le public, insufflant un vent nouveau dans l’espace artistique traditionnel.

Lors de la récente cérémonie de remise des Prix de la transformation numérique du Vietnam 2024, le Musée des beaux-arts du Vietnam a reçu le prix de l’Institution publique de transformation numérique exceptionnelle pour sa solution VAES, le premier espace d’exposition virtuelle au Vietnam.

Le Docteur Nguyên Anh Minh, directeur du Musée des beaux-arts du Vietnam, a expliqué que cet espace d’exposition d’art numérique aide à réduire les distances géographiques et temporelles, permettant aux utilisateurs d’accéder et de visiter facilement et commodément les expositions et œuvres d’art depuis n’importe où dans le monde, tout en aidant les artistes, organisateurs d’expositions d’art et musées à atteindre un public plus large à l’échelle mondiale.

De plus, des fonctionnalités comme le contrôle de l’angle de vue, le zoom, l’interaction 3D offrent une expérience attrayante et intuitive aux utilisateurs. Avec sa capacité à stocker des informations dans l’espace numérique à long terme, VAES devient une riche base de données fournissant des informations et documents sur les auteurs et les œuvres tout au long de l’histoire de l’art vietnamien.

Parallèlement à VAES, le Musée des beaux-arts du Vietnam a développé et exploite l’application de guide multimédia iMuseum VFA, permettant aux visiteurs d’explorer librement les collections de peintures, sculptures et trésors nationaux conservés au musée. Actuellement, l’application propose près de 300 présentations d’objets représentatifs du système d’exposition du musée en 9 langues : vietnamien, anglais, français, coréen, japonais, chinois, espagnol, allemand et italien.

Il serait incomplet de ne pas mentionner les musées locaux qui ont connu des succès dans leurs expositions et l’attraction des visiteurs avec des expériences uniques, comme le musée de Quang Ninh, le Musée de la victoire historique de Diên Biên Phu, le Musée de la sculpture Cham de Dà Nang...

Possédant d’impressionnantes collections d’objets et reflétant profondément le processus historique et l’identité culturelle de chaque localité, pendant longtemps ces musées n’ont rempli que leur rôle de conservation du patrimoine, sans atteindre un large public dans et hors de la province, donc sans exploiter pleinement leur potentiel ni générer de revenus significatifs.

Actuellement, le musée de Quang Ninh dans la ville de Ha Long, province de Quang Ninh, est une attraction touristique incontournable dans de nombreux circuits touristiques à Quang Ninh et dans les régions voisines, et est devenu le premier musée provincial à être financièrement autonome à 100%.

Plus de 180 musées en activité

De même, le Musée de la victoire historique de Diên Biên Phu dans la ville de Diên Biên Phu, à Diên Biên, modernise activement ses infrastructures, forme son personnel et crée des points forts médiatiques avec le panorama "Campagne de Diên Biên Phu", des projections 3D...

Le musée organise également des programmes culturels et éducatifs traditionnels interprovinciaux comme des visites virtuelles, l’expérience "Nous sommes soldats de Diên Biên" avec la participation d’élèves de nombreuses localités du pays.

Selon les statistiques du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, le pays compte 188 musées en activité, dont 128 musées publics, 60 musées privés et conserve plus de 4 millions d’objets, dont de nombreuses collections précieuses sur l’histoire, la culture, l’ethnologie, les beaux-arts... Bien qu’il reste de nombreuses difficultés et défis, les musées sont également face à une grande opportunité de rénovation complète pour attirer le public.

