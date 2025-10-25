Hô Chi Minh-Ville, moteur de l’agriculture intelligente et de l’entrepreneuriat vert

Centre d’innovation du Sud, Hô Chi Minh-Ville affirme son rôle de pionnière dans le développement de l’agriculture de haute technologie et de l’agriculture propre.

Depuis 2020, la ville ne se contente pas d’apporter des soutiens financiers et d’infrastructures : elle crée aussi un environnement favorable à la recherche, à la réglementation et à la commercialisation pour les jeunes entreprises du secteur agricole.

Entre 2025 et 2030, avec l’intégration de Bình Dương et Bà Ria - Vũng Tàu, la métropole ambitionne d’édifier un "écosystème agricole intelligent interrégional", fondé sur l’innovation et l’économie verte.

Un écosystème d’innovation agricole

Dès 2020, Hô Chi Minh-Ville a défini l’agriculture de haute technologie comme l’un des quatre domaines prioritaires de son programme de soutien aux entreprises innovantes, adopté par la décision N°4159 du 9 novembre 2020 du Comité populaire de la ville. Ce programme vise à faciliter l’accès au financement, aux infrastructures, aux ressources humaines et au marché pour les startups agricoles, notamment celles hébergées au Parc agricole de haute technologie de Hô Chi Minh-Ville (AHTP).

De 2020 à 2024, plus de 120 projets agricoles innovants ont été incubés et commercialisés, représentant plus de 150 milliards de dôngs d’aides directes et indirectes. Ces soutiens couvrent la recherche, les infrastructures, la formation en gestion et la mise en relation avec les investisseurs.

En 2023, le Docteur Nguyên Hai An, directeur du Centre de biotechnologies de Hô Chi Minh-Ville, a souligné que le développement de l’agriculture de haute technologie et de l’agriculture propre ne pouvait être dissocié de la gestion de l’environnement rural. Selon lui, alors que les zones urbaines bénéficient d’investissements importants dans le traitement des déchets, de nombreux modèles de production rurale continuent de générer de la pollution en raison du manque de mécanismes efficaces de collecte, de recyclage et de surveillance.

Le Dr. Hai An estime que l’objectif prioritaire pour la prochaine période est d’encourager les entreprises et les startups à investir dans les technologies liées à la chaîne de valeur agricole, notamment celles dédiées au traitement des déchets, à la réutilisation des sous-produits et à l’économie d’énergie. Il propose de renforcer les politiques de soutien financier, les incitations fiscales et les infrastructures partagées afin de permettre aux entreprises d’agriculture propre d’accéder plus facilement aux biotechnologies, à l’intelligence artificielle et aux solutions de numérisation des processus de production.

"Le développement d’une agriculture de haute technologie ne vise pas seulement à accroître la productivité, mais aussi à bâtir un modèle de production verte, circulaire et respectueuse de l’environnement, contribuant ainsi à concrétiser la stratégie de croissance verte de Hô Chi Minh-Ville", a affirmé le Dr. Hai An.

Photo: Truong Giang/CVN

Soutien à l’infrastructure

La ville a mis en œuvre un programme de crédit vert pour l’agriculture propre, en coopération avec le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement et plusieurs banques commerciales (Agribank, BIDV, Sacombank).

En mars 2024, la succursale de la Banque d’État du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville, en coordination avec le Comité populaire de Cu Chi et Agribank - Bureau de représentation pour la région du Sud, a organisé une conférence de connexion Banque-Entreprise visant à soutenir les entreprises, coopératives et ménages opérant dans le secteur agricole de Cu Chi.

Dix succursales d’Agribank se sont engagées à accorder plus de 1.700 milliards de dôngs de prêts préférentiels à 383 clients actifs dans l’agriculture de haute technologie, la production agricole et le développement de produits clés et potentiels en milieu rural. Ces prêts bénéficient d’un taux d’intérêt inférieur de 2,5% à celui des prêts ordinaires d’Agribank.

Le représentant d’Agribank a précisé qu’en suivant les orientations du gouvernement et de la Banque d’État, dès le début de 2024, la banque avait mis en œuvre plusieurs mesures pour faciliter l’accès au crédit et stimuler la croissance du financement agricole. Parmi celles-ci figurent la réduction proactive des taux d’intérêt et le lancement de programmes de crédit d’un montant global supérieur à 120.000 milliards de dôngs, avec des taux inférieurs de 2,5% à 3% à la moyenne du marché.

Nguyên Duc Lênh, directeur adjoint de la succursale de la Banque d’État du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville, a indiqué que ce flux de capitaux bancaires était prioritairement orienté vers les secteurs de l’agriculture, de l’application des technologies de pointe, de la production hydroponique, de l’élevage circulaire, de la production de semences de qualité et de la numérisation de la gestion agricole, ainsi que vers les prêts destinés aux produits agricoles phares.

Les bénéficiaires comprennent des organisations et particuliers appartenant à cinq groupes et secteurs économiques éligibles à des prêts à court terme en dông vietnamien, notamment dans l’agriculture de haute technologie, ainsi qu’à des prêts en devises étrangères pour les exportateurs de produits agricoles.

Selon la succursale de la Banque d’État du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville, en 2024, le programme de connexion banques - entreprises a enregistré la participation de 17 établissements bancaires, pour un montant total de plus de 509.000 milliards de dôngs, le volume le plus important jamais atteint. Fin février 2024, les banques avaient déjà débloqué près de 52.000 milliards de dôngs au profit de 15.390 clients.

Photo : Truong Giang/CVN

Agriculture intelligente et durable

Depuis 2020, Hô Chi Minh-Ville organise régulièrement de nombreux concours de start-up et d’innovation dans le domaine agricole, devenant ainsi un véritable pôle d’attraction pour les idées novatrices axées sur la haute technologie et le développement durable.

En 2020, le Centre d’incubation des entreprises d’agriculture de haute technologie (AHBI), relevant du Parc agricole de haute technologie de Hô Chi Minh-Ville, a lancé le concours "Innovation dans la production agricole". L’événement a attiré des centaines de projets portés par des étudiants, de jeunes agriculteurs et des entreprises émergentes, mettant l’accent sur les modèles d’agriculture intelligente, la culture sous serre, l’automatisation et l’application de l’Internet des objets (IoT).

En 2021, le programme a pris une nouvelle dimension avec le concours "Idées de start-up en agriculture de haute technologie - AgriTech 2021", réunissant 85 projets dont plusieurs visaient à réduire les émissions de carbone, optimiser la consommation énergétique et numériser la chaîne d’approvisionnement agricole. Certaines idées remarquables ont été sélectionnées pour être incubées et commercialisées au sein du Parc agricole de haute technologie.

En 2022, la compétition s’est élargie aux provinces du Sud, avec pour thème "Développer une agriculture circulaire et résiliente face au changement climatique", favorisant la mise en réseau entre start-up et fonds d’investissement. Cette édition a contribué à diffuser la culture de l’innovation au service d’une croissance verte et durable.

Depuis 2023, le Parc agricole de haute technologie de Hô Chi Minh-Ville organise chaque année le concours "Agriculture innovante", en partenariat avec plusieurs universités, entreprises et organisations internationales. Les projets marquants se concentrent sur les solutions numériques, l’application de l’intelligence artificielle dans la culture, la transformation et la traçabilité des produits agricoles. L’édition 2024 a enregistré plus de 150 projets inscrits, soit le double du nombre de participants lors de la première édition.

En 2025, le programme de start-up et d’innovation agricole de Hô Chi Minh-Ville devrait continuer à se développer, avec pour objectif de bâtir un écosystème d’innovation agricole de haute technologie, favorisant la collaboration entre scientifiques, entrepreneurs et agriculteurs.

Photo : CTV/CVN

Selon les représentants du Parc agricole de haute technologie de Hô Chi Minh-Ville, après cinq années de mise en œuvre, ces concours ont attiré plus de 500 idées, dont plusieurs dizaines de projets ont été commercialisés, contribuant ainsi à faire émerger une nouvelle génération d’entreprises agricoles jeunes, dynamiques et résolument tournées vers un avenir vert et intelligent.

Lors de la cérémonie de lancement du concours des start-up pour une agriculture innovante, sous le thème "Transformation numérique dans le développement durable de l’agriculture", en juin 2025, Pham Dinh Dung, chef du Comité de gestion de la Zone agricole de haute technologie de Hô Chi Minh-Ville (AHTP), a souligné que, dans un contexte où l’économie se transformait profondément sous l’impulsion de la transition numérique, le secteur agricole, pilier de la nation, faisait face à la nécessité urgente d’innover pour s’adapter et accroître sa valeur. L’entrepreneuriat innovant dans l’agriculture de haute technologie constitue, selon lui, une voie prometteuse pour stimuler ce processus.

De même, Lê Thanh Minh, directeur adjoint du Service des sciences et des technologies de Hô Chi Minh-Ville, a insisté sur le fait que ce concours, au-delà de l’innovation, attirait également les fonds d’investissement, contribuant ainsi à l’enrichissement économique et social, tout en renforçant la position du Vietnam sur le marché international.

Selon le Service des sciences et des technologies de la ville, la proportion d’entreprises agricoles appliquant des technologies avancées est passée de 15% en 2020 à 38% en 2024, avec une productivité moyenne en hausse de 22%. Même si la contribution de ce secteur au GRDP local reste modeste, son impact stratégique sur la transition vers une économie verte et durable est majeur.

Vers une agriculture intelligente et à faible émission de carbone

Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement et le Service des sciences et technologies de Hô Chi Minh-Ville ont lancé le Plan d’action pour le développement de l’agriculture de haute technologie et de l’agriculture propre (2025-2030), visant à appliquer des pratiques de production propre et circulaire à 100% des exploitations agricoles en zones urbanisées, à numériser 70% des coopératives agricoles et à réduire de 30% les émissions de carbone dans la production agricole, tout en soutenant la création de 1.000 start-up vertes et 100 entreprises certifiées internationales (GlobalG.A.P, Organic EU).

Nguyên Viêt Dung, directeur du Service des sciences et technologies de la ville, a précisé que l’objectif d’ici 2030 serait de bâtir une chaîne de valeur agricole interrégionale basée sur l’innovation, avec un centre de coordination à Hô Chi Minh-Ville et un réseau de satellites dans tout le Sud-Est.

Ce n’est pas seulement une stratégie économique, mais aussi un engagement pour la sécurité alimentaire et la protection de l’environnement. La mégapole du Sud entend également former un "Triangle vert" après la fusion de Hô Chi Minh-Ville, Binh Duong et Bà Ria -Vung Tàu.

Selon le plan de développement du Sud-Est à l’horizon 2040, Hô Chi Minh-Ville renforcera son intégration administrative et stratégique avec Binh Duong et Bà Ria - Vung Tàu, formant une zone économique unifiée dont le GRDP devrait dépasser 300 milliards USD d’ici 2035.

Dans ce contexte, l’agriculture technologique devient un pilier de la transition écologique et de la logistique verte. La métropole jouera le rôle de centre de coordination de l’innovation agricole, Binh Duong celui de pôle de production et d’industrie de soutien, et Bà Ria - Vung Tàu, celui de plateforme logistique et d’exportation agroalimentaire. Cette structure intégrée permettra la circulation fluide des chaînes de valeur - de la recherche à l’exportation - tout en optimisant les atouts régionaux.

Lors de la conférence régionale tenue en juin 2025, Vo Van Hoan, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a souligné que lorsque Hô Chi Minh-Ville, Binh Duong et Bà Ria - Vung Tàu s’uniront dans un espace de développement commun, la ville devrait devenir un centre agricole intelligent de niveau régional - un modèle exemplaire d’économie circulaire et à faibles émissions.

Selon Pham Đinh Dung, chef du Comité de gestion de la Zone d’agriculture de haute technologie de Hô Chi Minh-Ville, après la fusion avec Binh Duong et Bà Ria - Vung Tàu, la nouvelle Hô Chi Minh-Ville dispose désormais de plus de 67 % de superficie agricole, ce qui crée des conditions favorables pour développer la culture, l’élevage, l’aquaculture et les plantes médicinales.

Sur cette base, le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a chargé le Comité de gestion de la Zone d’agriculture de haute technologie, en collaboration avec le Service de l’agriculture et de l’environnement, d’élaborer un projet visant à établir de nouvelles zones d’agriculture appliquant les hautes technologies sur le territoire de la ville.

Photo : CTV/CVN

Alors qu’auparavant Hô Chi Minh-Ville prévoyait cinq zones d’agriculture de haute technologie, après la fusion, ce nombre a été porté à treize, mises en œuvre en deux phases. Il s’agit du résultat de plus de vingt années de préparation et d’investissement méthodique, témoignant de la vision stratégique du Comité municipal du Parti et du Comité populaire de la ville, ainsi que des efforts du Comité de gestion de la Zone d’agriculture de haute technologie dans la formation de ressources humaines qualifiées, en vue d’une agriculture moderne, verte et durable.

Ces zones seront spécialisées par filière : aquaculture, élevage, plantes médicinales, agriculture urbaine, culture végétale, transformation post-récolte et bioproduits. Chaque zone sera aménagée selon ses avantages naturels, en garantissant les critères environnementaux et la sécurité de la ressource en eau.

En particulier, la Résolution 57 constitue un tournant majeur, reflétant la vision stratégique du Politburo en matière de développement scientifique, technologique et d’innovation.

Le Comité de gestion de la Zone d’agriculture de haute technologie a collaboré avec le Groupe de travail 57 du Comité municipal du Parti, le Comité populaire et le Service des sciences et des technologies pour déployer la transformation numérique dans l’agriculture, la numérisation des données des zones de production et le développement des infrastructures de recherche et d’incubation technologique.

Parallèlement, le Comité de gestion de la Zone d’agriculture de haute technologie travaille étroitement avec le Service des sciences et des technologies de Hô Chi Minh-Ville pour appliquer les Résolutions 19, 57, 66 et 68 du Comité central. Ces résolutions ouvrent la voie et créent un cadre juridique permettant aux scientifiques et aux entreprises de renforcer l’innovation dans l’agriculture de haute technologie.

L’accent est mis en particulier sur l’investissement dans les ressources humaines, afin de constituer une équipe capable de répondre aux missions confiées par le Comité municipal du Parti et le Comité populaire dans le domaine de l’agriculture de haute technologie. Avec l’intégration de Binh Duong et Ba Ria - Vung Tau, la ville élargira encore son espace de croissance, donnant naissance à une région agricole intelligente, verte et compétitive à l’échelle régionale.

Truong Giang/CVN