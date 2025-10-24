Pêche INN : Hô Chi Minh-Ville intensifie la gestion des navires

Hô Chi Minh-Ville renforce ses actions pour lever le "carton jaune" concernant la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) en intensifiant la gestion et le contrôle des navires de pêche.

>> Le PM exige des mesures plus fortes et décisives pour mettre fin à la pêche INN

>> Plan d’action pour le mois de l’opération renforcée contre la pêche INN

>> La lutte contre la pêche INN et le développement durable du secteur halieutique au Vietnam

Photo : CTV/CVN

Les autorités ont décidé d’examiner, de classer et de délivrer immédiatement les licences pour la construction, la transformation, la location et l’achat de navires de pêche ainsi que pour l’enregistrement des embarcations conformes aux normes. En parallèle, une liste des navires non conformes est établie afin d’appliquer des mesures de gestion strictes, interdisant toute activité illégale en mer.

Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a demandé aux forces compétentes - notamment la garde-frontière, la garde-côte, la marine et les autorités locales des communes et quartiers côtiers - d’intensifier les patrouilles et contrôles aux embouchures des rivières, aux estuaires et sur les plages afin de détecter, prévenir et sanctionner sévèrement les violations liées à la pêche INN.

En même temps, il a chargé les services et groupes de gestion des navires non conformes de procéder d’urgence à l’inventaire et à la vérification de tous les navires dépourvus des documents requis, tels que l’immatriculation, le certificat d’inspection, le permis de pêche ou le certificat d’hygiène alimentaire. Chaque navire devra être identifié précisément et classé par catégorie pour permettre un suivi et une gestion efficaces.

Selon la direction du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, l’application stricte des réglementations en matière de gestion des navires de pêche vise non seulement à répondre aux recommandations de la Commission européenne pour la levée du "carton jaune", mais aussi à protéger la réputation de la filière halieutique vietnamienne et les intérêts des pêcheurs.

Actuellement, la ville compte 887 navires de pêche non conformes aux exigences de sortie en mer, soit 20,35% de la flotte totale.

VNA/CVN