Près de 2.000 personnes à la marche de l'amitié pour les 80 ans de la diplomatie vietnamienne

Près de 2.000 personnes ont participé, le 23 août, à une marche de l'amitié organisée à Hô Chi Minh-Ville, à l'occasion du 80ᵉ anniversaire de la diplomatie vietnamienne (28 août 1945).

Photo : VNA/CVN

L'événement, initié par le Comité populaire municipal en coordination avec le ministère des Affaires étrangères, a réuni le vice-ministre des Affaires étrangères Ngô Lê Vân, le vice-président du Comité populaire de la ville Nguyên Lôc Hà, des responsables des services municipaux, ainsi que de nombreux consuls généraux, consuls honoraires, représentants d'associations professionnelles, d'entreprises et d'organisations internationales.

Le parcours de 2,5 km est parti de la rue Lê Duân pour s'achever au parc du quai de Bach Dang, où s'élève le Symbole international de l'amitié de la ville, marque tangible des liens durables entre Hô Chi Minh-Ville et ses partenaires à travers le monde.

Dans son allocution, Pham Dut Diêm, directeur par intérim du Service municipal des affaires extérieures, a souligné que cette marche constituait non seulement une activité de santé communautaire, mais aussi une occasion de mettre en lumière le parcours glorieux de la diplomatie vietnamienne et les jalons marquants de l’action extérieure de Hô Chi Minh-Ville.

Depuis 80 ans, la diplomatie vietnamienne a toujours été pionnière, apportant une contribution importante à la cause de la protection et du développement du pays. Ses acquis illustrent la créativité, le courage et l'unité du peuple vietnamien, aidant le Vietnam à s'intégrer profondément, à affirmer sa position et son prestige sur la scène internationale.

VNA/CVN