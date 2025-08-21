La V. League 1 se hisse parmi les trois tournois les plus rentables d’Asie du Sud-Est

La V. League 1, première division vietnamienne, fait son entrée dans le Top 3 des tournois les plus rentables d’Asie du Sud-Est, selon les statistiques de Transfermarkt.

Photo : VNA/CVN

La Ligue 1 thaïlandaise, qui compte 16 équipes participantes, demeure le tournoi le plus rentable de la région, avec une valeur marchande totale de 76,84 millions d’euros (89,58 millions de dollars américains) au début de la saison 2025-2026. Le championnat indonésien se classe deuxième, avec 18 équipes et une valeur marchande totale de 71,54 millions d’euros (83,38 millions de dollars).

La V. League 1, composée de 14 équipes, est troisième avec une valeur marchande de 53,74 millions d’euros (62,63 millions de dollars américains). La Ligue nationale du Myanmar, la Ligue cambodgienne et la Ligue lao ont également enregistré une croissance significative à l’approche de la nouvelle saison.

De plus, Transfermarkt note que le Nam Dinh FC se classe parmi les 10 clubs les plus rentables de la Ligue des champions de l’AFC pour la saison 2025-2026. L’équipe affiche une valeur totale de 9,21 millions d’euros (10,7 millions de dollars américains), ce qui la place au neuvième rang aux côtés de clubs renommés tels que Al-Nassr, Al-Wasl, Gamba Osaka et Pohang Steelers.

Cette saison, Nam Dinh participera à la Ligue des champions de l’AFC pour la deuxième année consécutive, ainsi qu’à la V. League 1, à la Coupe nationale et à la Coupe d’Asie du Sud-Est (C1). Pour renforcer son effectif, l’équipe a réalisé d’importants investissements, notamment le recrutement de neuf joueurs étrangers.

VNA/CVN