Les jeunes footballeurs vietnamiens en piste à la Coupe EOU de Séoul 2025

L’équipe nationale de football des moins de 18 ans du Vietnam participera au tournoi amical international de la Coupe EOU de Séoul 2025, qui se tiendra du 21 au 28 septembre 2025 à Séoul, en République de Corée.

Le tournoi annuel, organisé par la Seoul Football Association en collaboration avec la Korea Sports Agent Association, est considéré comme l’une des compétitions de football junior les plus prestigieuses d’Asie.

Cette édition réunit huit équipes, des meilleurs joueurs U18 de Séoul aux meilleurs joueurs U18 de la K League et aux champions du tournoi national sud-coréen U18, en passant par Johor Darul Ta’zim U18 (Malaysie), Buriram United U18 (Thailande) et Zhejiang Professional U18 (Chine).

Le Japon est également représenté par l’équipe sélection de l’Université de Kanto, tandis que la Républiques de Corée, pays hôte, a envoyé trois équipes : équipe de sélection de la SFA (Association de football de Séoul), équipe de sélection de la K League et le lycée Gangneung Jungang.

L’équipe nationale U18 du Vietnam est la seule équipe nationale de jeunes d’Asie du Sud-Est invitée, ce qui témoigne de la grande estime des organisateurs pour le potentiel du football junior du pays.

À l’heure actuelle, la Fédération vietnamienne de football n’a pas encore annoncé la composition officielle du tournoi. Cependant, le Viettel FC a confirmé que quatre de ses jeunes joueurs - Nguyên Hoàng Nam, Hoàng Van Thai, Nguyên Minh Ky et Trân Hông Kiên - ont été convoqués pour le stage d’entraînement qui débutera le 25 août.

Il y a deux ans, le Vietnam avait participé à la Coupe EOU de Séoul 2023 aux côtés des équipes des moins de 18 ans de la République de Corée, de l’Ukraine et du Maroc pour promouvoir la progression de leurs jeunes joueurs, mais n’avait pas réussi à faire forte impression, perdant ses trois matchs.

Ce tournoi international est considéré comme une étape préparatoire importante pour l’équipe vietnamienne des moins de 18 ans, qui se prépare à des objectifs majeurs en 2026, notamment le Championnat d’Asie du Sud-Est des moins de 19 ans et les qualifications pour la Coupe d’Asie des moins de 20 ans de l’AFC 2027.

Il offre aux joueurs une précieuse expérience internationale et constitue une plateforme pour promouvoir le football vietnamien dans la région. C’est également l’occasion pour les jeunes joueurs de démontrer leur talent, leur ambition et leur résilience sur la scène internationale, contribuant ainsi à asseoir la réputation du football vietnamien auprès des jeunes.

