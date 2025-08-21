La Thaïlande s’offre le tournoi de football à sept Bia Saigon Dragon Cup

>> Thuy Linh sur le chemin de la Thaïlandaise Intanon aux Championnats du monde de badminton
|Les joueurs thaïlandais célèbrent leur victoire au Tournoi international de football à sept.
|Photo : VietFootball/CVN
Face à l’équipe hôte et le soutien massif de ses supporters, les Thaïlandais ont dominé la rencontre. Tanet Seangthong a inscrit un doublé, et Sihanart Suttisak, Chaiyong Pearpong et Kittikoon Pawong ont tous marqué pour les visiteurs, tandis que Tuân Anh Jr a marqué l’unique but des hôtes.
Avec six points après deux victoires, la Thaïlande a soulevé le trophée. Le Vietnam a terminé deuxième et le Kampung Rawa FC malaisien a terminé troisième.
Le tournoi international devait mettre en valeur le style de jeu vietnamien unique du football à sept - un format rapide, inspiré du football local, qui fait désormais des vagues au-delà des frontières nationales.
Organisé par VietFootball, l’événement vise à élever ce format local sur la scène internationale.
Après la finale, les organisateurs et les joueurs ont fait un don de 1.000 dollars pour soutenir le peuple cubain, répondant ainsi à l’appel du Comité central de la Croix-Rouge du Vietnam dans le cadre de l’Année de l’amitié Vietnam - Cuba et du 65e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays.
VNA/CVN