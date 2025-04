La diplomatie vietnamienne joue un rôle majeur dans la consolidation de la paix

La diplomatie vietnamienne a constamment joué un rôle dans la consolidation de la paix tout au long de son histoire, de la lutte pour la libération nationale et la réunification à la construction et au développement du pays en temps de paix, a déclaré président de la République, Luong Cuong.

Le chef de l’État a fait ces remarques lors d’un séminaire international à Hanoï le 23 avril. Ce séminaire a mis en lumière l’importance de la victoire historique de la résistance contre les États-Unis pour la libération du Sud et la réunification de la nation il y a 50 ans, ainsi que le rôle constructif joué par la diplomatie nationale par le passé et aujourd’hui.

Photo : VNA/CVN

La diplomatie vietnamienne a réussi à mobiliser un immense soutien matériel et spirituel de la part des pays socialistes et des peuples progressistes du monde entier, créant un mouvement international sans précédent en faveur de la juste lutte du Vietnam, a-t-il déclaré, soulignant qu’au XXe siècle, rares sont les luttes au monde qui ont bénéficié d’un soutien aussi large et fort, tant au niveau national qu’international, que celle du Vietnam.

Selon le président Luong Cuong, chaque pays, quelle que soit sa taille, traverse des tournants historiques, des moments critiques qui façonnent son destin et son développement. Pour le Vietnam, la victoire du 30 avril 1975 a été un événement profondément marquant dans son histoire. À partir de ce moment, le Vietnam a été pleinement réunifié et la nation est entrée dans une nouvelle ère historique : celle de l’indépendance, de l’unification et de l’édification du socialisme.

Contributions de la diplomatie

Soulignant l’importante contribution de la diplomatie vietnamienne à cette victoire historique, le chef de l’Etat a souligné que, même après un demi-siècle, la portée historique et les profondes leçons tirées de ce triomphe demeurent pleinement pertinentes et revêtent une valeur nationale et historique, contribuant à orienter les efforts diplomatiques du Vietnam en matière de consolidation de la paix, de défense et de construction nationales.

Après la résolution du Politburo de 1969 affirmant que la diplomatie est un domaine stratégique majeur, le travail diplomatique est devenu un outil crucial pour obtenir le soutien international et diffuser la juste cause du peuple vietnamien dans le monde, a-t-il indiqué

La vision et la clarté d’esprit du Parti communiste du Vietnam en matière de politique étrangère s’accordaient parfaitement avec le contexte international de l’époque, a-t-il affirmé, soulignant que l’essor des mouvements révolutionnaires – en particulier les luttes de libération nationale et le mouvement ouvrier international – ainsi que le soutien des peuples progressistes du monde entier ont créé les conditions essentielles pour que la diplomatie vietnamienne puisse allier la force nationale à la force de l’époque dans la lutte pour la libération du Sud et la réunification du pays.

Photo : VNA/CVN

Le secteur diplomatique a collaboré étroitement avec les fronts militaire et politique, adoptant une posture stratégique de «combat et négociation», remportant ainsi des victoires progressives et jetant les bases du triomphe final dans la lutte pour la libération du Sud et la réunification nationale, a-t-il déclaré.

Les intenses joutes oratoires aux tables de négociation de la Conférence de Genève de 1954, et surtout de la Conférence de paix de Paris (1968-1973), ont notamment marqué l’apogée du succès diplomatique du Vietnam sous l’ère Hô Chi Minh, a-t-il poursuivi.

Le président Luong Cuong a également souligné l’importance de la diplomatie dans la reconstruction du pays et la mise en œuvre réussie de la politique étrangère de la période de rénovation, notamment ses contributions significatives et historiques au développement du pays.

Par conséquent, après avoir été un pays sous-développé et déchiré par la guerre, le Vietnam figure aujourd’hui parmi les 35 premières économies en termes de PIB et parmi les 20 premières en termes de commerce mondial. Le pays entretient des relations diplomatiques avec 194 pays, dont 34 partenaires stratégiques globaux, dont tous les membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU, tous les membres du G7, 18 économies du G20 et tous les pays de l’ASEAN.

Dans un contexte de changements mondiaux historiques et transformateurs, le président Luong Cuong a affirmé que le Vietnam était pleinement conscient que son avenir et son destin étaient étroitement liés à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

Orientations pratiques

Il a exprimé l’espoir que le séminaire contribuerait à proposer des orientations pratiques permettant au Vietnam de collaborer avec la communauté internationale pour favoriser et maintenir une paix durable dans la région et dans le monde.

Lors de ce séminaire, des experts, des historiens et des universitaires vietnamiens et étrangers ont partagé leurs points de vue et leurs enseignements concernant le leadership du Parti lors de la victoire de l’offensive générale et du soulèvement du printemps 1975 ; le rôle de la diplomatie dans la fin de la guerre et la réunification nationale ; et les leçons tirées de la diplomatie pendant la guerre de résistance contre les États-Unis pour la politique étrangère actuelle.

Ils ont également souligné le rôle pionnier de la diplomatie dans la garantie d’un environnement pacifique, stable et prospère, et dans le renforcement de la position internationale du Vietnam dans la nouvelle ère.

VNA/CVN