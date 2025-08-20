Le Vietnam débute en fanfare aux 17es Championnats de l’ASEAN de taekwondo

Le Vietnam a remporté 18 médailles d’or lors de la première journée de compétition des 17es Championnats de l’ASEAN de taekwondo et Championnats juniors, mardi 19 août dans la province de Khanh Hoa (Centre).

>> Coup d'envoi des Championnats d'Asie de Taekwondo de la Police du Vietnam 2024

>> Le Vietnam remporte la première place lors des Championnats d'Asie élargis de taekwondo de la Police

>> Ouverture du Championnat d’Asie du Sud-Est de taekwondo 2025 à Khanh Hoa

Les premières médailles d’or ont été remportées en poomsae (sport), avec des champions Châu Tuyêt Vân, Nguyên Thi Lê Kim, Bac Thi Khiêm et Luu Quyên Phuoc.

Lors de la cérémonie d’ouverture, le directeur de l’Autorité des sports du Vietnam, Nguyên Danh Hoàng Viêt, a souligné l’importance de ces tournois alors que le pays se prépare pour les 33es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 33). Il a souligné qu’au-delà des médailles, le taekwondo encourage la discipline, la persévérance, le respect et la solidarité.

Photo : VNA/CVN

Le président de la Fédération de taekwondo de l’ASEAN (ATF), Manuel Monsour Del Rosario III, a célébré le 35e anniversaire de la fondation de la fédération lors de ces tournois, exhortant les athlètes à concourir avec intégrité et dans un esprit d’amitié.

Cette année, la compétition rassemble plus de 370 athlètes, entraîneurs et arbitres venus de neuf pays : Brunei, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar, Philippines, Singapour et le Vietnam. Le pays hôte est en tête avec 115 participants, confortant ainsi sa position parmi les puissances du taekwondo en Asie.

Les athlètes concourent dans les catégories jeunes (U14), U17 et seniors, avec des médailles en poomsae et en kyorugi (combat). L’équipe vietnamienne aborde le tournoi en pleine forme, forte de trois médailles d’or remportées aux Championnats du monde de poomsae de taekwondo 2024. Des rivaux traditionnels comme les Philippines ont également amené des équipes redoutables, ouvrant la voie à des compétitions intenses.

Les tournois se termineront le 21 août, suivis des 21es Championnats internationaux des clubs de taekwondo, du 22 au 25 août, sur les mêmes sites.

Ces événements constituent une préparation essentielle pour les équipes régionales avant les SEA Games 33, prévus en décembre en Thaïlande, où le Vietnam occupe actuellement la première place du classement par équipes.

VNA/CVN