Préparatifs intensifs pour la Foire d'automne 2025

Les préparatifs de la Foire d'automne 2025 sont achevés à 90% jusqu'au 13 octobre, a déclaré le ministère de l’Industrie et du Commerce lors d’une conférence de presse, tenue le 14 octobre à Hanoï.

Photo : VNA/CVN

Le design des cinq zones thématiques est finalisé, et le plan de communication directeur est prêt. La Foire comprendra près de 3.000 stands de plus de 2.500 entreprises, remplissant des espaces d'exposition sur l’industrie, l’agriculture et les services.

L’agencement de la Foire est conçu comme un voyage à travers le Vietnam, chaque zone racontant une histoire vivante sur le peuple et l’économie du pays. Les entreprises participantes de la zone "Automne prospère" bénéficieront d’un soutien substantiel de l’État, incluant la gratuité de l’espace et une aide pour les coûts d’installation d’un stand standard.

La Foire d'automne 2025 se tiendra du 25 octobre au 4 novembre au Centre d’Exposition du Vietnam à Dông Anh, Hanoï. Elle couvrira une superficie totale de plus de 130.000 m², avec la participation confirmée des 34 villes et provinces du pays, de nombreux ministères, de milliers d'entreprises, de coopératives, ainsi que de plusieurs partenaires internationaux. L'événement devrait accueillir en moyenne 500.000 visiteurs par jour.

Cet événement économique d'envergure contribuera à stimuler la consommation intérieure, la production, l’exportation et à promouvoir les marques vietnamiennes, a déclaré la vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Sinh Nhât Tân, également chef du Comité d’organisation.

VNA/CVN