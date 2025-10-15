Semi-conducteurs : le Vietnam accélère le développement de son écosystème de talents

Le Vietnam, qui ambitionne de devenir une nouvelle destination dans la chaîne d’approvisionnement en semi-conducteurs en Asie, franchit ses premières étapes dans la construction d’un écosystème de ressources humaines hautement qualifiées pour l’ère numérique.

Photo : JICA/CVN

Selon le Professeur Tsuyoshi Usagawa, expert japonais de premier plan dans le domaine des semi-conducteurs et conseiller spécial de l’Université Vietnam - Japon (VJU), l’objectif fixé par le gouvernement vietnamien de former au moins 50.000 ingénieurs dans le domaine des semi-conducteurs d’ici 2030 est tout à fait réalisable, à condition d’une mise en œuvre coordonnée entre l’État, les entreprises et les universités.

Le Vietnam se trouve à un moment favorable pour développer son industrie des semi-conducteurs. Un rapport de Deloitte (2024) indique que le pays compte actuellement plus de 40 entreprises actives dans cette chaîne de valeur, concentrées principalement à Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang.

Dans ce contexte, le Professeur Tsuyoshi Usagawa - Professeur émérite de l’Université de Kumamoto et expert associé de la Agence japonaise de coopération internationale (JICA) - a présenté le programme de licence en technologie des semi-conducteurs de la VJU, qui a été lancé en septembre 2025, comme une contribution directe à la stratégie nationale de développement des ressources humaines dans ce secteur.

Plusieurs experts estiment que le modèle de coopération université - entreprise - centre de recherche est la clé pour développer durablement les talents dans le domaine des semi-conducteurs au Vietnam.

Certaines grandes entreprises vietnamiennes, telles que Viettel et FPT, ont commencé à investir dans ce secteur, en passant de la conception de puces pour les télécommunications à celles pour l’Internet des objets (IoT) et l’intelligence artificielle (IA). Viettel, en particulier, prépare la construction de la première fonderie de puces du pays, ajoutant ainsi un maillon manquant essentiel dans la chaîne d’approvisionnement nationale.

Parallèlement, le ministère de l’Information et de la Communication du Vietnam finalise la Stratégie nationale pour l’industrie des semi-conducteurs à l’horizon 2045, visant à faire entrer le Vietnam dans le top 10 mondial des pays en capacité de conception de semi-conducteurs et à former 50.000 ingénieurs d’ici 2030.

Du point de vue des experts, le Vietnam se trouve face à une "opportunité en or" pour développer sa main-d’œuvre dans le domaine des semi-conducteurs - un levier clé pour renforcer sa position dans la chaîne de valeur technologique mondiale.

VNA/CVN