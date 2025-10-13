Hô Chi Minh-Ville intensifie les investissements en agriculture high-tech et en logistique verte

Hô Chi Minh-Ville est entrée dans une nouvelle phase d’efforts pour renforcer l’intégration régionale, en recentrant son rôle au cœur de la chaîne de valeur agricole et logistique de la région.

Lors des conférences sur la coopération régionale entre Hô Chi Minh-Ville et le Delta du Mékong (2023–2025), les dirigeants de la métropole, en particulier M. Phan Van Mai - président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, ont souligné à plusieurs reprises que la coopération interrégionale constitue un moteur essentiel d’une croissance durable.

S’exprimant lors de la conférence de révision de l’accord de coopération pour le développement socio-économique entre Hô Chi Minh-Ville et les provinces du Delta du Mékong, tenue le 29 novembre 2024 à Cân Tho, M. Van Mai a affirmé que le potentiel de collaboration entre les territoires reste considérable, notamment dans les domaines du développement des infrastructures de transport, de la logistique, du tourisme, du commerce et de l’investissement, mais aussi dans la transition numérique et l’adaptation au changement climatique.

Hô Chi Minh-Ville souhaite écouter les propositions des provinces et des entreprises afin d’assurer une mise en œuvre efficace et optimisée des programmes conjoints.

Auparavant, lors des réunions organisées en 2023 sous l’égide du ministère du Plan et de l’Investissement, M. Van Mai avait également affirmé que la ville entend jouer le rôle de locomotive régionale, en devenant le centre de connexion des chaînes d’approvisionnement, de la logistique et de l’innovation.

Conformément à cet accord, la mégapole du Sud et les provinces du Delta du Mékong ont convenu d’établir un cadre de coopération interrégionale structuré et plurisectoriel. Plus précisément, l’accord de partenariat définit six domaines clés de collaboration : infrastructures de transport, tourisme, promotion des investissements et des échanges, adaptation au changement climatique, innovation technologique et transformation numérique, ainsi que formation et santé.

Ce cadre juridique vise à instaurer une base durable pour une intégration économique régionale à long terme entre Hô Chi Minh-Ville et les provinces du Delta du Mékong. La coopération consiste à développer les chaînes d’approvisionnement et de logistique pour les produits agricoles.

Les programmes régionaux accordent la priorité à la création d’entrepôts frigorifiques, de centres de distribution et de réseaux logistiques intégrés afin de réduire les pertes post-récolte et d’accélérer la circulation des marchandises du delta vers Hô Chi Minh-Ville et les ports d’exportation.

Cette orientation vise à accroître la valeur ajoutée des produits agricoles et à renforcer la compétitivité du secteur agroalimentaire régional.

En outre, les parties prenantes accélèrent la transformation numérique et de l’agriculture technologique, et Hô Chi Minh-Ville pilote quant à elle plusieurs projets expérimentaux, notamment dans le cadre du programme OCOP, la production sous serre et la traçabilité numérique, afin de transférer le savoir-faire technologique vers le Delta du Mékong et de garantir un approvisionnement sûr pour les grandes métropoles.

Le plan 2024–2025 met l’accent sur la coopération entre la recherche, les entreprises et les autorités locales pour moderniser la production agricole.

La coopération se focalise également sur une logistique "verte" et des événements sectoriels de mise en réseau. La logistique régionale est orientée vers une croissance verte, avec la promotion de véhicules à faibles émissions, d’entrepôts à haute efficacité énergétique et de solutions numériques de gestion du transport.

Ces initiatives de coopération régionale sont perçues comme un "levier stratégique" pour stimuler une nouvelle dynamique économique dans le Sud du Vietnam après 2025.

Des investissements dans l’agriculture hi-tech

Dans un contexte de concurrence accrue pour attirer des investissements et sous la pression d’une transition verte au niveau mondial, les autorités municipales font le choix stratégique de développer une agriculture à haute technologie liée à des chaînes d’approvisionnement durables et à une logistique verte, afin de réduire les coûts, d’améliorer l’efficacité et de renforcer la compétitivité des produits agricoles.

Selon les rapports des organismes compétents, bien que l’agriculture ne représente qu’une part modeste du GRDP (Produit intérieur brut régional) de Hô Chi Minh-Ville - environ 0,4% - la valeur de la production agricole, forestière et aquacole de la ville approche 20 000 milliards de dongs en 2024. Cela souligne le potentiel de réorganisation structurelle et d’augmentation de la productivité par l’application des technologies.

Lors de la réunion de travail du 8 octobre 2025 entre Phùng Duc Tiên, vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, et le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, les deux parties ont examiné le projet de création d’une Zone d’agriculture de haute technologie dans la commune de Cu Chi.

Le vice-ministre Phùng Duc Tiên a souligné que Hô Chi Minh-Ville disposait d’un fort potentiel en matière de science, de ressources humaines et de marché. Si la ville sait exploiter efficacement ses ressources et renforcer la coopération public–privé, la Zone d’agriculture de haute technologie deviendra un véritable noyau de diffusion technologique, stimulant le développement de l’agriculture de haute technologie dans la région économique clé du Sud.

De son côté, Bùi Minh Thanh, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que la ville collaborait activement avec le ministère afin de finaliser les dossiers, la planification, le foncier et les procédures juridiques, tout en s’engageant à accompagner le projet et à créer les conditions favorables pour sa mise en œuvre rapide.

L’un des axes stratégiques souligne l’initiative de création du Parc d’agriculture à technologie avancée de Hô Chi Minh-Ville. La municipalité a proposé au ministère de l’Agriculture et de l’Environnement la mise en place de plusieurs zones agricoles high-tech s’étendant sur plusieurs centaines d’hectares, réparties dans les périphéries telles que Cân Gio, Cu Chi et d’autres communes.

Selon la première phase du projet, Hô Chi Minh-Ville a proposé au ministère de l’Agriculture et de l’Environnement d’examiner et de soumettre au Premier ministre la décision de créer sept zones d’agriculture de haute technologie sur le territoire de la ville, à Nhuân Duc, Cân Gio, Cu Chi, An Nhon Tây, Binh Gia, Phuoc Hoà, et la deuxième phase prévoit la création de six (06) autres zones d’agriculture de haute technologie sur les sites déjà approuvés par le Premier ministre, dans les communes de Xuân Son, Phu Giao, An Long, Long Hoa, Trân Van Tho.

Ces zones serviront de pôles de production, de transformation, d’expérimentation variétale, et de liens avec le marché pour les entreprises - elles joueront également un rôle central en tant que hubs dans le réseau agricole du Sud.

La transformation est déjà en cours à divers niveaux : à Hô Chi Minh-Ville, l’agriculture high-tech se concentre sur les modèles de culture sécurisée, les serres technologiques, l’élevage modernisé, et la production selon les standards OCOP. En 2024, la ville a reconnu des centaines de produits OCOP et organisé de nombreux marchés et semaines promotionnelles pour connecter les débouchés des produits locaux.

Par ailleurs, dans certains secteurs de l’élevage, le taux d’application technologique est significatif : par exemple, les modèles d’élevage de porcs et de volailles à haute technologie représentent une proportion élevée du cheptel total, même si l’élevage bovin technologique reste encore limité.

En particulier, avec pour objectif d’encourager les start-up dans l’agriculture hi-tech, la zone d’agriculture de haute technologie de Hô Chi Minh-Ville vient de relancer le concours "Start-up et Innovation dans le domaine de l’agriculture de haute technologie" pour la période 2025–2030, après deux années de mise en œuvre réussie depuis 2023.

Placé sous la direction du Comité populaire de la Ville, en coopération avec le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, ce concours vise à identifier et soutenir des projets agricoles intégrant les sciences et technologies en faveur d’un développement vert et durable.

Le thème de l’édition 2025, "La transformation numérique au service d’une agriculture durable", élargit la portée du concours à l’échelle nationale. Il attire des centaines d’équipes de jeunes entrepreneurs, d’étudiants, d’entreprises innovantes et d’institutions de recherche. Les projets se concentrent sur l’application de l’IoT, de l’IA, de la blockchain, de l’automatisation et de la biotechnologie dans les domaines de la culture, de l’élevage, de la conservation post-récolte et de la traçabilité des produits.

Depuis son lancement en 2023, le programme est devenu une plateforme de référence pour l’écosystème des start-up agricoles, favorisant la connexion entre scientifiques, entreprises et agriculteurs. Plusieurs projets prometteurs ont déjà été incubés, commercialisés et financés après leur participation.

La direction de la zone d’agriculture de haute technologie de Hô Chi Minh-Ville affirme vouloir poursuivre son accompagnement des jeunes innovateurs, afin de bâtir un écosystème entrepreneurial dynamique et positionner la ville comme un pôle majeur de technologie agricole en Asie du Sud-Est.

Vers une logistique verte

Parallèlement, la logistique verte est identifiée comme un facteur déterminant pour concrétiser les objectifs d’intégration régionale et développer une chaîne de valeur agricole moderne. De nombreux événements du secteur - dont le salon VILOG 2025 à Hô Chi Minh-Ville - ont adopté le thème “numérisation & développement vert en logistique”, attirant des centaines d’entreprises et de solutions technologiques (IA, IoT, systèmes de gestion de transport, entrepôts frigorifiques écoénergétiques) pour impulser des chaînes d’approvisionnement agricoles sûres, réduire les délais logistiques et diminuer les émissions.

Les experts soulignent l’importance d’aligner les politiques de soutien aux entreprises et de prioriser les infrastructures vertes : ports, entrepôts, véhicules de transport respectueux de l’environnement, pour que Hô Chi Minh puisse jouer pleinement son rôle de portail logistique régional.

Lors du Forum "Solutions logistiques durables dans la transition industrielle : de l’usine à la zone industrielle et au port maritime", tenu en septembre 2024, Mme Cao Thi Phi Vân, directrice adjointe du Centre de promotion du commerce et de l’investissement de Hô Chi Minh-Ville (ITPC), a déclaré que la mégapole du Sud a adopté un Plan d’action pour la croissance verte 2024-2030, dans le cadre de la Stratégie nationale sur la croissance verte, en déterminant la "verdisation" désormais comme une exigence incontournable pour les entreprises souhaitant s’intégrer aux chaînes d’approvisionnement mondiales.

Dans le même esprit, Trân Trong Tuyên, directeur adjoint du Service des sciences et technologies de Hô Chi Minh-Ville, a souligné, lors du colloque "Promouvoir l’innovation dans le secteur logistique post-fusion" le 6 août 2025, que le secteur logistique est confronté à de grandes opportunités mais aussi à d’importants défis, et que l’innovation n’est plus un choix, mais un impératif, jouant un rôle clé dans la percée du secteur vers un développement vert et durable.

L’impact combiné de ces trois piliers - l’intégration régionale, l’agriculture high-tech et la logistique verte -, s’il est mis en œuvre de manière cohérente, peut générer une chaîne de valeur intégrée et complète : de la production propre à la transformation, au stockage, au transport jusqu’à la consommation durable. Cela ne renforcera pas seulement la compétitivité des produits agricoles de Hô Chi Minh sur les marchés nationaux et internationaux, mais contribuera également à réduire les pertes après récolte, à économiser les coûts logistiques (un poste de dépense majeur dans l’agriculture) et à diminuer les émissions de gaz à effet de serre liées au transport.

Au niveau du développement du secteur logistique, Vo Van Hoan, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a affirmé que dans l’élaboration de ses politiques et de son développement économique, Hô Chi Minh-Ville considérait la logistique comme un secteur clé, essentiel à la croissance durable et à long terme de l’économie urbaine.

Cependant, les défis demeurent : il faudra mobiliser d’importantes ressources d’investissement pour les infrastructures, perfectionner les mécanismes fonciers pour les zones agricoles high-tech, renforcer les compétences de gestion de la chaîne logistique pour les PME, et définir un cadre technique et des systèmes de traçabilité cohérents pour gagner la confiance du marché. Pour y répondre, Hô Chi Minh-Ville avance des mécanismes d’incitation, encourage les partenariats public-privé et invite les investissements dans les entrepôts frigorifiques, les hubs logistiques verts et les centres d’innovation agricole.

À l’heure actuelle, Hô Chi Minh-Ville amorce progressivement une transition de l’“agriculture traditionnelle” vers une “agriculture intelligente”, par la mise en réseau régionale, la montée en puissance de l’agriculture high-tech et le déploiement de la logistique verte. Si les politiques sont poursuivies en parallèle avec les investissements d’infrastructures et le renforcement des capacités des entreprises, la métropole pourrait devenir un pivot de l’agriculture urbaine durable et un centre logistique vert de la région.

Texte et photos : Truong Giang/CVN