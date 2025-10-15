Lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme via les actifs numériques

La Résolution gouvernementale n° 05/2025/NQ-CP, entrée en vigueur le 9 septembre 2025, établit un cadre pour la mise en œuvre à titre expérimental du marché des actifs numériques au Vietnam.

Le texte a insisté sur la conformité aux réglementations relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive.

Les données de Chainalysis montrent que les flux de capitaux en actifs numériques au Vietnam ont dépassé 220 milliards de dollars en 2025, soit une augmentation de 55% en glissement annuel. Cependant, la majorité des transactions ont été effectuées sur des plateformes internationales, ce qui nuit à la fiscalité et complique les efforts contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

Le colonel Nguyên Thành Chung, chef adjoint du Département de la cybersécurité (A05), du ministère de la Sécurité publique, a alerté sur l'exploitation croissante des actifs numériques pour la mobilisation de fonds et des activités illégales en ligne. Malgré l'absence de cas majeurs de financement du terrorisme via ces monnaies au Vietnam, le risque est jugé très réel et croissant. En raison de leur nature anonyme et transfrontalière, ces actifs sont utilisés pour créer un « marché souterrain » qui finance des activités illicites.

Le Département A05 a recensé près de 20.000 cas de fraude pour un préjudice de plus de 12.000 milliards de dôngs (461 millions de dollars) entre fin 2019 et mi-2024. Dans ces affaires, les fonds acquis illégalement sont souvent convertis en actifs numériques sur des plateformes internationales, avec des volumes de transactions quotidiens s'élevant à des milliers de milliards de dôngs.

Application des réglementations strictes

Nguyên Thi Minh Tho, directrice adjointe du Département de la prévention et de la lutte contre le blanchiment d'argent (Banque d'État du Vietnam), a rappelé que le Vietnam est dans la "liste grise" du Groupe d'action financière (GAFI) depuis juin 2023. Le pays s'efforce de mettre en place un cadre juridique solide pour les actifs virtuels et les prestataires de services correspondants.

L'évaluation nationale des risques de blanchiment d'argent pour 2018-2022 a classé le risque de "moyen à élevé" pour quatre types d'actifs virtuels (portefeuilles, fonds d'investissement, stablecoins et actifs titrisés).

C'est pourquoi la Résolution n° 05 impose des exigences strictes aux prestataires de services d'actifs numériques, qui doivent non seulement se conformer aux exigences des institutions financières, mais aussi mettre en place des procédures spécifiques, comme l'identification de la clientèle, la surveillance des transactions de plus de 1 000 dollars et la déclaration des transactions suspectes.

La Résolution n° 05 exige que les entreprises émettrices soient des personnes morales vietnamiennes et que les actifs soient adossés à des actifs réels. Des normes strictes sont établies pour les prestataires de services, incluant un capital social minimum de 10 000 milliards de dôngs, une participation étrangère limitée à 49 % et un niveau de sécurité technologique élevé.

La mise en œuvre à titre expérimental de ce mécanisme vise à encourager l'innovation tout en filtrant les modèles à risque, assurant ainsi un marché transparent qui renforce la confiance des investisseurs. Elle permet également au Vietnam de s'aligner sur les normes internationales.

VNA/CVN