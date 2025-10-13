Foire d'automne 2025 : exigence de qualité accrue pour tous les produits exposés

Le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a présidé dans la soirée du 12 octobre à Hanoï une réunion de revue des préparatifs de la Foire d'automne 2025. Il a instruit les agences compétentes et les entités participantes de garantir que seuls des produits emblématiques et rigoureusement contrôlés en termes de qualité soient exposés.

Photo : VGP/CVN

Le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a également souligné l'impératif de créer un espace de restauration et de repos pour les visiteurs, respectant les normes d'hygiène et de sécurité alimentaire.

Il a salué les efforts du ministère de l'Industrie et du Commerce, du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, du groupe Vingroup, ainsi que des agences et unités connexes pour leur déploiement efficace des tâches assignées, respectant les exigences et les délais.

Il a spécifiquement demandé au ministère de l'Industrie et du Commerce et au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme de finaliser leurs missions respectives en vue de la répétition générale prévue le 24 octobre. Le ministère des Finances a été chargé de communiquer, dès le 14 octobre, le soutien financier aux ministères, départements et localités.

Le comité d'organisation a enregistré l'inscription d'environ 3.000 stands de plus de 2.500 organisations et entreprises, atteignant ainsi l'objectif fixé. La foire présentera une grande diversité de secteurs, incluant l'industrie lourde et légère, l'industrie culturelle, la science et technologie, l'innovation, l'agriculture, la transformation alimentaire, les services, le commerce et les biens de consommation.

Toutes les villes et provinces du pays ont reçu leurs emplacements et travaillent actuellement sur la conception et l'exécution des aménagements et décorations de leurs stands collectifs. Le ministère de l'Industrie et du Commerce, en coordination avec le ministère des Affaires étrangères, a mandaté les représentations vietnamiennes à l'étranger et les services commerciaux du Vietnam pour promouvoir largement la foire afin d'attirer des entreprises étrangères.

Durant l'événement, dix séminaires spécialisés et un forum d'exportation en ligne sont prévus, avec la participation de groupes tels qu'Amazon et Alibaba.

La Foire d'automne 2025, un rendez-vous économique d'envergure, se tiendra du 20 octobre au 5 novembre à Hanoï, promettant de dynamiser les échanges commerciaux et d'investissement au Vietnam. L'événement, qui devrait compter environ 3.000 stands répartis sur 10 halls d'exposition, accueillera des organisations, entreprises et coopératives nationales et internationales de tous les secteurs économiques.

L’objectif est clair : stimuler le commerce, l’investissement et la consommation, renforcer les liens économiques et dynamiser les activités d’import-export.

VNA/CVN