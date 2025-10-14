Finaliser les huit décrets sur les centres financiers internationaux avec la meilleure qualité

Lors d’une réunion avec les ministères, les agences concernées ainsi que Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang, le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoa Binh a souligné l'importance des huit décrets en cours d’élaboration pour mettre en œuvre la Résolution N°222/2025/QH15 de l’Assemblée nationale sur le Centre financier international (CFI) au Vietnam. Il a insisté sur la finalisation de ces décrets avec la meilleure qualité.

Selon la vice-présidente du Bureau gouvernemental, Mai Thi Thu Vân, un plan d’action a été adopté, répartissant la responsabilité de rédaction des décrets.

Photo : VNA/CVN

À ce jour, cinq projets de décret ont été soumis au gouvernement, notamment ceux portant sur : le centre d’arbitrage international et la résolution des litiges (sous la tutelle du ministère de la Justice) ; les politiques foncières et environnementales (ministère de l’Agriculture et de l’Environnement) ; l’emploi et la sécurité sociale (ministère de l’Intérieur) ; les activités bancaires, le contrôle des changes, la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (Banque d’État); l’établissement du CFI à Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang (ministère des Finances).

Trois autres décrets sont en cours de finalisation, dont celui relatif au commerce et aux plateformes de services (ministère de l’Industrie et du Commerce), qui a reçu un avis favorable du ministère de la Justice. Deux autres - concernant les politiques financières du CFI (ministère des Finances) et les procédures d’immigration (ministère de la Police) - sont toujours en cours de rédaction.

Le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoa Binh a insisté sur la nécessité pour chaque ministère concerné d’intégrer pleinement les contributions reçues, et pour les deux villes d'étudier attentivement les textes afin de formuler des remarques concrètes. Il a également annoncé qu’un conseil spécial du gouvernement se tiendrait pour examiner l’ensemble des projets une fois finalisés.

VNA/CVN