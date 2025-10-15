La Foire d’automne 2025 incarnera la créativité et la vitalité culturelle du Vietnam

La Foire d'automne 2025 se tiendra du 25 octobre au 4 novembre au Centre d’exposition du Vietnam, dans la commune de Dông Anh, Hanoï, a dévoilé le 14 octobre son Comité d'organisation lors d’une conférence de presse.

Photo : VnEconomy/CVN

L'événement s'étendra sur une superficie de plus de 130.000 m² et abritera environ 3.000 stands. Il est prévu pour rassembler près de 2.500 entreprises de toutes les régions du pays, incluant 13 grands groupes et sociétés d'État, ainsi que des centaines de grandes entreprises privées, de coopératives et de jeunes entreprises innovantes.

Selon Dang Khac Loi, chef adjoint de l’Autorité de la presse relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, la Foire d'automne 2025 se veut une plateforme privilégiée pour les entreprises, artistes, investisseurs et le grand public, favorisant les rencontres directes et les échanges d'opportunités de coopération.

Conçue comme un véritable marché culturel miniature, elle permettra la présentation, l'évaluation et la commercialisation de produits et services, témoignant du potentiel des industries culturelles vietnamiennes et projetant l'image d'un Vietnam créatif, accueillant et intégré.

Plus de 30 événements thématiques se tiendront parallèlement, incluant des conférences de networking, des forums de promotion du commerce, des séminaires sur l'innovation, des talk-shows d'affaires, ainsi qu'une série d'activités culturelles, artistiques, cinématographiques, de défilés de mode, de sports et de jeux.

L'agencement de la Foire est structuré comme un voyage à travers le Vietnam, chaque zone thématique racontant une histoire vivante sur le peuple, la culture et l'économie dynamique du pays. Par exemple, la zone "Quintessence de la culture vietnamienne et rendez-vous d’affaires", pilotée par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, présente des produits et services de haute qualité issus des industries culturelles (musique, mode, cinéma, beaux-arts, édition et gastronomie), illustrant l'esprit créatif à l'ère numérique.

Le point d'orgue sera le Festival culinaire "Saveurs d'automne" (Thu My Vi), qui se déroulera sur la place Sud. Cet événement créera une atmosphère automnale vibrante et imprégnée de saveurs vietnamiennes.

VNA/CVN