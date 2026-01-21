Le Vietnam mise sur le Canada pour propulser ses exportations d'articles de maroquinerie et de chaussures

Les exportations vietnamiennes d'articles de maroquinerie et de chaussures devraient franchir le cap des 29 milliards de dollars en 2025, dont plus de 900 millions de dollars destinés au seul marché canadien. Ce dynamisme confirme que le Canada s’impose comme un partenaire stratégique de premier plan, porté par les avantages de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP).

Les produits vietnamiens du cuir et de la chaussure répondent désormais à de nombreuses normes internationales de qualité. Toutefois, le principal défi actuel ne réside pas uniquement dans les capacités de production, mais aussi dans le manque de marques nationales reconnues et dotées d’une visibilité internationale.

Photo : VNA/CVN

Pour pallier ce manque de notoriété, l’Association vietnamienne du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie (LEFASO), en collaboration avec l’Office du commerce du Vietnam au Canada, a accompagné une délégation d'entreprises au plus grand salon nord-américain du secteur. Cette immersion permet aux fabricants vietnamiens d'établir des liens directs avec les distributeurs et les associations professionnelles locales.

Selon Trân Thu Quynh, conseillère commerciale du Vietnam au Canada, le pavillon vietnamien ne se contente pas de présenter des produits ; il ouvre la voie à des collaborations structurelles. L'objectif est d'aller au-delà de la simple fourniture de marchandises pour inclure le développement conjoint de marques, l'intégration des réseaux de production, le transfert technologique pour une industrie plus verte et circulaire.

Pour Phan Thi Thanh Xuân, secrétaire générale de la LEFASO, cette présence sur le terrain est cruciale pour décrypter les tendances de consommation nord-américaines et identifier les segments de marché les plus porteurs. Non seulement les entreprises vietnamiennes, mais aussi les partenaires canadiens ont salué la présence du Vietnam à cet événement. Michelle Kofman, secrétaire générale de l’Association canadienne de la chaussure et de l’habillement, a indiqué qu’il s’agissait de la première fois que des entreprises vietnamiennes participaient au salon, offrant ainsi à l’industrie canadienne l’occasion de prendre la pleine mesure de la profondeur industrielle du Vietnam.

Mme Kofman a également souligné que les fluctuations actuelles du commerce international, en particulier la situation aux États-Unis, incitent les entreprises canadiennes à diversifier leurs sources d’approvisionnement afin de réduire leur dépendance à un seul marché.

VNA/CVN