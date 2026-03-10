Élections : Pù Luông envisage des cartes d’électeur pour les touristes vietnamiens

Une délégation du Conseil électoral national a eu dans l’après-midi du 10 mars une séance de travail avec la commission électorale de la commune de Pù Luông, province de Thanh Hoa (Centre).

La délégation du Conseil électoral national est conduite par le vice-président de l’Assemblée nationale et chef de la sous-commission chargée d’assurer la sécurité, l’ordre et la sûreté sociale, Trân Quang Phuong. Sa séance de travail avec la commission électorale de la commune de Pù Luông se penche sur les préparatifs des élections des députés à la XVIe Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires de tous échelons pour le mandat 2026-2031.

Lors de la réunion, le président du Comité populaire de la commune de Pù Luông, Trân Duy Tiên, a indiqué qu’à ce jour, les préparatifs des élections dans la localité étaient menés de manière sérieuse et synchronisée, conformément au calendrier et à la législation en vigueur. La commune de Pù Luông a déjà établi 20 bureaux de vote, correspondant aux 20 villages et hameaux de la localité, avec 6.903 électeurs inscrits.

Compte tenu de la forte présence de minorités ethniques et du développement du tourisme communautaire dans la région, la commune de Pù Luông considère la garantie de la sécurité et de l’ordre social comme une tâche prioritaire afin d’assurer le bon déroulement du scrutin.

S’exprimant lors de la séance de travail, le vice-président de l’Assemblée nationale, Trân Quang Phuong, a hautement apprécié les préparatifs des élections des députés à la 16e Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires de tous échelons pour le mandat 2026-2031 dans la commune.

Le vice-président de l’Assemblée nationale a demandé aux autorités locales de renforcer les inspections des préparatifs électoraux, de délivrer les cartes d’électeur conformément à la réglementation et d’aménager des lieux d’affichage des listes électorales ainsi que des listes et biographies des candidats dans des endroits facilement accessibles aux électeurs.

Il a notamment demandé de préparer des cartes d’électeur destinées aux touristes vietnamiens séjournant à Pù Luông, dans le cas où ces derniers souhaiteraient voter mais ne pourraient pas regagner leur domicile à temps le jour du scrutin.

Il a également insisté sur la nécessité de préparer des plans de réserve afin de faire face rapidement aux situations éventuelles, notamment en prévoyant des mesures de soutien aux personnes âgées et aux personnes handicapées.

Auparavant, le vice-président de l’Assemblée nationale Trân Quang Phuong et la délégation ont inspecté les installations matérielles, les zones d’affichage d’informations, les urnes et les conditions d’accueil des électeurs au bureau de vote N°10 au village de Tân Thành, commune de Pù Luông.

VNA/CVN