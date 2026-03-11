Presse

Journal Nhân Dân : promouvoir le rôle d’étendard du travail idéologique du Parti

Le journal Nhân Dân (Peuple) a solennellement organisé mercredi matin 11 mars, à Hanoi, une cérémonie marquant le 75ᵉ anniversaire de la parution de son premier numéro (11 mars 1951 - 11 mars 2026), à l’occasion de laquelle il s’est vu décerner l’Ordre du Travail de première classe, distinction honorifique attribuée par le Parti et l’État.

Prenant la parole lors de la cérémonie, au nom de la direction du Parti et de l’État, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a déclaré que, depuis plus de sept décennies, perpétuant le glorieux héritage de journaux tels que Thanh Niên, Tranh Dâu, Co Giai Phong et Su Thât, et à travers de nombreuses étapes historiques jalonnées d’épreuves, le Nhân Dân n’a cessé de se développer et de se renforcer.

Tô Lâm a toujours maintenu son rôle d’arme idéologique affûtée du Parti, de moyen d’information et de propagande efficace pour les organisations du Parti et les autorités à tous les niveaux, ainsi que de forum fiable pour les membres du Parti et le peuple.

Ces dernières années, le Nhân Dân a activement mené sa transformation numérique, recherchant et innovant dans les modes de diffusion de l’information et dans la présentation des contenus, tout en élargissant ses canaux médiatiques afin d’accroître la force de conviction et l’attractivité de ses productions, répondant ainsi aux exigences d’information de plus en plus élevées du public. Il affirme progressivement sa position en tant que grand organe de presse du Parti, véritable voix du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens.

Le secrétaire général a salué et hautement apprécié les efforts des cadres et des journalistes du Nhân Dân, qui ont adopté la devise : « Là où se trouve le peuple, là se trouve le Nhân Dân », se donnant pour mission de rendre le journal toujours plus proche, attractif et utile pour le public, afin d’accomplir au mieux son rôle et ses missions politiques.

Exigences de la nouvelle phase de développement

Face aux exigences de la nouvelle phase de développement, le Nhân Dân doit continuer à affirmer sa position en tant que force principale dans le travail d’information, de propagande et d’orientation de l’opinion publique, accomplissant pleinement sa fonction d’arme idéologique efficace et acérée.

Le journal doit être une « unité de pointe », un « bouclier » et un « capteur » d’information à la fois solide, fiable, sensible et réactif, capable de saisir rapidement les évolutions de l’information, de les fournir et de les orienter. Il doit rester fidèle à sa mission, à ses objectifs et à son public, lutter résolument et en temps opportun contre les fausses informations, les contenus toxiques et les déformations, diffuser les valeurs positives et les bonnes pratiques au sein de la société.

« La presse du Parti doit être véritablement pionnière et exemplaire, devenir un compagnon fiable pour un large lectorat ; elle doit non seulement refléter la réalité, mais aussi encourager et susciter la confiance, le sens des responsabilités et contribuer à créer un consensus social sous la direction du Parti », a souligné le leader du Parti.

Le journal Nhân Dân, avec son rôle historique irremplaçable de chroniqueur de son époque et de témoin fidèle de la révolution vietnamienne, a accompagné l’histoire nationale à travers trente années de guerre de résistance pour la libération et la réunification du pays, la période de reconstruction d’après-guerre, les guerres de défense de la Patrie aux deux extrémités du territoire, ainsi que plus de quarante années de Renouveau et d’intégration internationale approfondie, consacrées à l’édification et à la défense de la République socialiste du Vietnam.

Aux côtés de l’édition quotidienne, le Nhân Dân en ligne (avec les versions en vietnamien, anglais, français, chinois, espagnol, russe et coréen), le Nhân Dân Week-end, le Nhân Dân Mensuel et Thoi Nay ont contribué à former une rédaction multimédia convergente, unifiée dans sa diversité et riche de nombreuses réalisations. Concrétisant la mission d’innovation et de transformation numérique nationale, le Nhân Dân figure parmi les organes de presse pionniers dans ce domaine.

S’exprimant au nom du personnel du journal Nhân Dân, Lê Quôc Minh, membre du Comité central du Parti, rédacteur en chef du journal Nhân Dân, chef adjoint de la Commission centrale de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses et président de l’Association des journalistes vietnamiens, a déclaré que les orientations profondes et précises du secrétaire général Tô Lâm constituent des directives importantes pour le journal dans la poursuite de sa stratégie de développement dans le contexte de l’ère numérique en pleine mutation, où le travail d’information et de propagande évolue lui aussi rapidement, exigeant de nouvelles approches adaptées à la situation actuelle.

Il a affirmé que l’ensemble des journalistes du Nhân Dân poursuivra ses efforts pour améliorer constamment ses compétences professionnelles, renforcer sa solidité politique, consolider l’unité et la cohésion de son collectif, valoriser la tradition glorieuse de la presse du Parti et accomplir avec excellence les missions confiées par le Parti, l’État et le peuple, afin de demeurer digne de son rôle de porte-drapeau politique et idéologique du Parti sur le front de la presse.

