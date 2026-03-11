Législatures 2026

À l’approche des élections, les jeunes électeurs renforcent leur conscience civique

À l’approche des élections des députés de la XVI e législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires de tous échelons pour le mandat 2026-2031, de nombreuses activités d’information et de sensibilisation sur les élections sont organisées dans les établissements scolaires à travers le pays.

>> Élections législatives et locales : un enjeu stratégique pour l’avenir du Vietnam

>> Élections législatives et locales : préparation stratégique du personnel et des institutions

>> Élections législatives et locales : bâtir le socle institutionnel pour le développement

Ces initiatives visent à renforcer la conscience et le sens des responsabilités des élèves et des étudiants, contribuant à une bonne préparation pour cet événement majeur de la vie politique nationale.

Photo : VNA/CVN

À Da Nang (Centre), selon les statistiques du secteur de l’éducation, environ 151.800 électeurs sont des étudiants inscrits dans les établissements d’enseignement de la ville. Cette importante communauté de jeunes électeurs est considérée comme une force dynamique appelée à diffuser l’esprit de responsabilité civique et à participer activement au scrutin, en choisissant des représentants dignes de porter la volonté et les aspirations de la population.

Les universités de Da Nang ont intégré les contenus relatifs aux élections dans les réunions de classe, les activités des organisations de jeunesse et les forums de jeunes. À travers des échanges, des tables rondes et des séances d’information juridique, les étudiants ont davantage accès aux informations officielles et approfondissent leur compréhension du système politique et du rôle des organes élus dans l’appareil d’État.

Les établissements d’enseignement utilisent également les réseaux sociaux et les plateformes numériques pour diffuser les informations et susciter l’intérêt des étudiants, tout en intégrant les contenus de sensibilisation dans les cours afin d’aider les jeunes à mieux comprendre le processus électoral.

De nombreux étudiants affirment qu’ils examineront attentivement les programmes d’action et les parcours des candidats afin de choisir des représentants compétents, capables de défendre les intérêts de la population, en particulier ceux de la jeunesse.

Dans la province de Dak Lak, l’atmosphère de préparation à la journée électorale se fait également sentir dans les établissements scolaires et universitaires. Pour de nombreux élèves âgés de 18 ans, il s’agit de la première participation à un scrutin, marquant une étape importante dans l’exercice de leurs droits et devoirs civiques.

Afin d’accompagner ces primo-électeurs, les écoles et les organisations de jeunesse multiplient les activités d’information et de sensibilisation, notamment des concours de connaissance sur le processus électoral et des sessions d’information sur les fonctions de l’Assemblée nationale et des Conseils populaires. Les plateformes numériques sont également utilisées pour diffuser des documents et répondre aux questions des élèves.

À l’Université Tay Nguyen, les autorités universitaires et les organisations étudiantes ont intensifié les campagnes d’information, notamment via les réseaux sociaux et les réunions politiques destinées aux étudiants. Des vidéos explicatives sur les procédures de vote, les lieux et les horaires du scrutin, sont largement diffusées afin de garantir une participation active et informée.

Selon les responsables éducatifs, ces efforts visent à renforcer la compréhension des jeunes quant à leur responsabilité civique et à encourager leur engagement dans la vie politique et sociale du pays.

Grâce à la préparation des établissements d’enseignement et à l’intérêt croissant des jeunes électeurs, la journée électorale prévue le 15 mars devra constituer un moment important de participation démocratique, où chaque vote contribuera à désigner des représentants reflétant la volonté et les aspirations de la population.

VNA/CVN