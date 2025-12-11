Le CPTPP élargit l’espace d’exportation des produits agricoles vietnamiens

Plus de six ans après son entrée en vigueur, l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) continue de démontrer son rôle de moteur des exportations vietnamiennes, en particulier dans le secteur agricole.

De nombreux produits phares tels que les produits aquatiques, le riz ou les fruits ont enregistré une expansion notable de leur part de marché ainsi qu’une croissance soutenue dans les pays membres.

Selon le ministère de l’Industrie et du Commerce, au cours des dix premiers mois de 2025, le commerce bilatéral entre le Vietnam et les économies du CPTPP, y compris le Royaume-Uni, où l’accord est entré en vigueur fin 2024, a atteint 102,8 milliards de dollars américains, soit une hausse de 20,6% sur un an. Les exportations vietnamiennes ont totalisé 58,3 milliards de dollars, en augmentation de 26%, témoignant de la capacité du pays à tirer parti des préférences tarifaires, de l’amélioration de la qualité des produits et des stratégies d’accès au marché adoptées par les entreprises.

À Singapour, l’un des principaux hubs commerciaux de la région, le Vietnam maintient sa position de troisième fournisseur de riz, derrière l’Inde et la Thaïlande. Sur les neuf premiers mois de 2025, la valeur totale des importations de riz du pays s’est établie à 347,5 millions de dollars singapouriens, en hausse de 3,4%. Le Vietnam détient une part significative dans les segments du riz blanc étuvé et du riz parfumé décortiqué ou semi-décortiqué. Un jalon important a été franchi le 30 octobre 2025 avec la signature d’un accord commercial sur le riz entre le Vietnam et Singapour, dans le cadre de leur partenariat stratégique intégral. Cet accord devrait ouvrir davantage d’opportunités pour les entreprises des deux pays en matière d’échanges commerciaux et d’investissements.

En Australie, les produits vietnamiens gagnent en présence, notamment dans la catégorie des produits agricoles et aquatiques. La noix de cajou se démarque particulièrement, représentant jusqu’à 90% des importations australiennes, tandis que le poivre atteint environ 30% de part de marché. Les produits aquatiques – l’un des atouts majeurs des exportations vietnamiennes – conservent aussi leur position dominante, notamment les crevettes, le pangasius et les produits transformés. Dans l’ensemble du bloc CPTPP, les exportations de pangasius vietnamien ont totalisé 305 millions de dollars américains sur les dix premiers mois de 2025, en hausse de 36% et représentant 17% des exportations nationales de ce produit. Le Mexique, le Japon et la Malaisie sont les marchés ayant contribué le plus à cette croissance, avec respectivement +1%, +14% et +37%.

Selon l’Association vietnamienne des producteurs et exportateurs de produits aquatiques (VASEP), cette progression remarquable tient à la capacité des entreprises à exploiter efficacement les préférences tarifaires, tout en répondant aux exigences rigoureuses en matière de qualité et de traçabilité. La valeur moyenne des commandes s’est ainsi améliorée. Avec la reprise de la demande et les avantages générés par le CPTPP, le secteur du pangasius devrait continuer de croître fortement en 2026.

Au Canada – marché à la fois stable, exigeant et porteur – les exportations agricoles vietnamiennes maintiennent un rythme de croissance favorable. Les produits tels que les fruits et légumes, le poivre, le café, et en particulier la noix de cajou, sont repartis à la hausse depuis septembre 2025 après une période de ralentissement. Selon le bureau commercial du Vietnam au Canada, parmi les pays de l’ASEAN, c’est le Vietnam qui enregistre la plus forte augmentation des exportations vers ce marché, créant une base solide pour l’expansion de ses produits agricoles.

En ce qui concerne les fruits, les entreprises vietnamiennes reconnaissent que le Canada est un marché très exigeant, imposant des normes strictes en matière de sécurité alimentaire, de quarantaine animale et végétale, ainsi que des certifications telles que Global GAP ou HACCP. Les normes sociales Smeta doivent également être respectées. Cependant, le marché canadien présente une grande diversité de besoins, un fort pouvoir d’achat et constitue une porte d’entrée stratégique vers les chaînes d’approvisionnement nord-américaines.

Dans l’ensemble, les exportations agricoles vietnamiennes vers le CPTPP affichent des perspectives très positives, portées par la compétitivité accrue des produits, ainsi que par la proactivité et la capacité d’adaptation des entreprises aux normes internationales. Le CPTPP ne se contente pas d’ouvrir de nouveaux débouchés : il exerce également une pression positive, encourageant l’agriculture vietnamienne à accélérer sa transformation qualitative, à renforcer la traçabilité, à développer la transformation en profondeur et à bâtir des marques fortes. Ce sont là des fondations essentielles pour permettre aux produits agricoles vietnamiens de consolider leur position et de tirer pleinement parti du potentiel de croissance dans les années à venir.

