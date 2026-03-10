Vietnam - République de Corée : échanges entre les chefs de la diplomatie

Dans l’après-midi du 10 mars, Lê Hoài Trung, membre du Bureau politique et ministre des Affaires étrangères (AE) du Vietnam, s’est entretenu par téléphone avec Cho Hyun, ministre des AE de la République de Corée, afin d’échanger sur les mesures visant à promouvoir la coopération entre les deux pays et de partager leurs points de vue sur certaines questions internationales et régionales d’intérêt commun.

>> Renforcement des liens entre les localités vietnamiennes et les entreprises sud-coréennes

>> Approfondir le partenariat stratégique intégral Vietnam - République de Corée

>> Le Vietnam et la République de Corée cherchent à renforcer leur coopération globale

Photo : VNA/CVN

Lors de l’entretien, Cho Hyun a affirmé sa volonté de coopérer étroitement avec son homologue vietnamien afin de mettre en œuvre efficacement les mécanismes de coopération existants, dont le Dialogue annuel entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays consacré à l’examen de la mise en œuvre du Programme d’action pour le déploiement du Partenariat stratégique global Vietnam – République de Corée signé en juin 2023.

Lê Hoài Trung a affirmé que le Vietnam mettrait en œuvre un nouveau modèle de croissance fondé sur la science et la technologie, l’innovation et la transformation numérique, tout en mobilisant la participation de toutes les composantes de l’économie, en améliorant l’efficacité du secteur public et en valorisant le rôle moteur du secteur privé. Il a également souligné que l’intégration économique internationale constituait un moteur important du développement national, incluant les investissements directs et indirects étrangers, tout en rappelant que le Parti communiste du Vietnam avait pour la première fois identifié la promotion de la diplomatie et de l’intégration internationale comme une tâche essentielle et permanente.

Lê Hoài Trung a déclaré que, dans son processus de développement, le Vietnam attachait constamment de l’importance à ses relations avec la République de Corée et souhaitait promouvoir un développement substantiel et efficace des relations bilatérales dans tous les domaines.

Les deux ministres ont convenu de continuer à renforcer la confiance politique et la compréhension mutuelle. Ils ont également souligné la nécessité de créer des percées dans la coopération économique et de promouvoir un développement complémentaire en mettant en œuvre efficacement l’objectif de porter le commerce bilatéral à 150 milliards de dollars de manière plus équilibrée d’ici 2030, en facilitant l’accès des produits vietnamiens au marché sud-coréen et en encourageant les entreprises sud-coréennes à investir davantage au Vietnam, notamment dans les technologies de pointe, les énergies renouvelables, les villes intelligentes et les secteurs respectueux de l’environnement.

Les deux parties ont décidé de renforcer et d’élargir la coopération dans le domaine de la science et de la technologie, considéré comme un nouveau pilier des relations bilatérales, notamment par la mise en œuvre rapide de la deuxième phase du projet de l’Institut vietnamien - sud-coréen des sciences et technologies (VKIST), le partage d’expériences en matière de politiques et de stratégies, d’innovation numérique, ainsi que la mise en œuvre de projets de soutien à la formation de ressources humaines de haute qualité.

Les deux ministres ont également convenu d’élargir la coopération dans les domaines de la culture, du tourisme, du travail et de la coopération entre les localités, tout en renforçant l’amitié et la compréhension entre les peuples des deux pays.

Sur le plan multilatéral, les deux parties ont convenu de poursuivre une coopération étroite et un soutien mutuel sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, notamment dans la stabilisation des chaînes d’approvisionnement dans le contexte des évolutions complexes de la situation mondiale.

Elles ont également convenu de coopérer étroitement afin de soutenir l’organisation réussie par le Vietnam de la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2027 à Phu Quôc, de promouvoir la tenue du Sommet Mékong - République de Corée en 2026 et de continuer à se soutenir mutuellement dans les mécanismes et forums multilatéraux.

VNA/CVN