Le PM ordonne une intervention rapide suite aux inondations dans le Centre

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé dans une dépêche aux ministères, agences et collectivités locales de se concentrer sur l’atténuation des conséquences des fortes pluies et des inondations qui ont récemment frappé le Centre du pays.

Photo : VNA/CVN

Ces pluies torrentielles et inondations ont causé d’importants dégâts matériels, humains et infrastructurels, et ont gravement affecté la production et les conditions de vie des habitants.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, accompagné d’autres dirigeants du Parti et de l’État, suit de près la situation et coordonne les opérations de secours, se rendant en personne sur place pour apporter son soutien.

Le gouvernement et les autorités locales ont mobilisé des ressources sur le terrain et mis en œuvre des mesures visant à limiter les dégâts et à stabiliser la situation de la population.

Le chef du gouvernement a salué les efforts déployés par les forces armées, la police et les collectivités locales dans le cadre des opérations de secours. Il a exhorté les provinces, les villes et les ministères à déployer rapidement des mesures de soutien à la population et à rétablir la production et la vie quotidienne.

Photo : VNA/CVN

Les tâches prioritaires comprennent la recherche des personnes disparues, la prise en charge des blessés et le soutien aux familles des personnes décédées ou disparues, ainsi que la distribution de nourriture, d’eau potable, de médicaments et d’autres produits de première nécessité aux personnes touchées.

De plus, il est impératif de réparer les habitations, de construire des abris temporaires et de diffuser des conseils en matière d’hygiène et de prévention des maladies.

Des ressources doivent également être mobilisées pour réparer les infrastructures éducatives et sanitaires, afin que les élèves et les patients puissent reprendre leurs activités normales au plus vite.

Le rétablissement des infrastructures essentielles telles que l’électricité, l’eau propre, les transports et les télécommunications est particulièrement important.

Photo : VNA/CVN

Les ministères et les agences intensifieront leur soutien aux zones sinistrées. Le ministère des Finances accélérera le traitement des demandes d’aide alimentaire, le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement pilotera la reprise de la production agricole, le ministère de la Santé coordonnera la prévention des maladies et le ministère de l’Industrie et du Commerce assurera l’approvisionnement en biens et le rétablissement de l’électricité et des télécommunications.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a chargé le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement d’élaborer un plan de relance suite aux pluies et aux inondations, qui devra être soumis au gouvernement d’ici le 8 novembre.

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà continuera de superviser les efforts de prévention et de relance. L’Office du gouvernement assurera le suivi et la coordination de la mise en œuvre de ce plan.

Selon le Département de la gestion des digues et de la prévention des catastrophes naturelles, les inondations dans le Centre avaient fait 36 morts, 5 disparus et 60 blessés. 94 maisons ont été détruites, 12.600 restent inondées et plus de 7.200 hectares de rizières et de cultures ont été endommagés, 50 tronçons de routes nationales restent bloqués en raison de glissements de terrain et d’inondations.

VNA/CVN