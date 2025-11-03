Le typhon Kalmaegi se dirige vers Mer Orientale, l’air froid fait frisonner le Nord

Le typhon Kalmaegi, la 13 e tempête à se former en Mer Orientale cette année, se déplaçait vers l’ouest en direction de la région le soir du 2 novembre à une vitesse de 30 à 35 km/h, selon le Centre national de prévision hydrométéorologique.

Photo : Centre national de prévision hydrométéorologique/CVN

À ce moment-là, le typhon générait des vents soutenus de force 10 (environ 90 km/h) et des rafales atteignant la force 13 (environ 120 km/h).

Les météorologues ont annoncé que du 4 au 6 novembre, la Mer Orientale et les eaux au large de Dà Nang jusqu’au centre-sud de la province de Khanh Hoa devraient connaître des vents très forts de force 12 à 14 (120 à 160 km/h), avec des rafales dépassant la force 17 (202-220 km/h) et des vagues de 8 à 10 mètres, créant une mer extrêmement agitée.

Dans les 72 à 120 prochaines heures, le typhon devrait se déplacer principalement vers le Nord-Ouest à une vitesse de 20 à 25 km/h et pourrait continuer à s’intensifier. Il pourrait atteindre son intensité maximale près de Truong Sa (Spratleys), dépassant possiblement la force 12 (118-133 km/h).

À partir de l’après-midi du 4 novembre, dans la partie orientale de la Mer Orientale, les vents se renforceront, passant de force 6-7 (39-61 km/h) à force 8-9 (62-88 km/h), et jusqu’à force 10-12 (89-133 km/h) près du centre de la tempête, avec des rafales atteignant force 14-15 (150-183 km/h) et des vagues de 5 à 7 mètres. La mer sera très agitée et la prudence est de mise pour les navires.

Par ailleurs, une masse d’air froid se propage sur le Nord et le Centre-Nord du Vietnam. Ce front froid, qui a commencé à affecter les provinces du Nord-Est dans la nuit du 2 novembre, continuera de s’étendre vers l’Ouest et le Sud au cours des prochaines 24 à 48 heures, touchant certaines régions du Nord-Ouest, du Centre-Nord et du Centre du pays.

Sur terre, des vents de nord-est de force 2-3 (6-19 km/h) sont prévus, atteignant force 3-4 (12-28 km/h) sur les zones côtières. Depuis la nuit du 2 au 4 novembre, des pluies généralisées sont attendues dans les régions du Nord, les provinces de Thanh Hoa et Nghê An. Les températures chuteront à 16 - 19°C, et voire à moins de 15°C dans les zones montagneuses. À Hanoï, pluie et froid sont prévus, avec des minimales de 17 à 19°C.

Les effets combinés de l’air froid et des perturbations en altitude pourraient provoquer de fortes pluies du sud de Nghê An à Quang Ngai, posant des risques d’inondations dans les zones basses, de crues soudaines et de glissements de terrain sur les versants montagneux, ainsi que d’inondations urbaines pendant les périodes de fortes pluies.

Les autorités maritimes et côtières sont invitées à suivre de près les prévisions officielles et à se préparer à des interventions d’urgence.

VNA/CVN