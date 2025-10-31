La nature ne laisse pas de répit au Centre du Vietnam

Une vague d’air froid, combinée à des perturbations d’altitude venues d’est, devrait apporter des pluies modérées à fortes, avec des averses et des orages localement très violents, dans les provinces allant de Nghê An à Quang Ngai (Centre), selon le Centre national de prévision hydrométéorologique.

Photo : VNA/CVN

Les précipitations enregistrées entre 19h jeudi 30 octobre et 3h vendredi 31 octobre ont atteint des niveaux élevés, certaines stations ayant relevé plus de 130 mm, notamment à Hô Thuong Sông Tri (province de Hà Tinh, 266,6 mm), Ba Dôn (province de Quang Tri, 346 mm) et Khâm Duc (ville de Dà Nang, 116,6 mm).

De vendredi matin 31 octobre à samedi soir 1er novembre, des pluies fortes à très fortes sont attendues dans les localités allant de Nghê An au nord de la province de Quang Tri. Les cumuls pourraient atteindre 150 à 300 mm, et localement jusqu’à plus de 500 mm.

Entre vendredi soir 31 octobre et samedi soir 1er novembre, le sud de la province de Quang Tri jusqu’à la province de Quang Ngai devrait recevoir entre 100 et 250 mm de pluie, avec des averses localisées pouvant dépasser 350 mm. Les météorologues ont émis des alertes aux fortes pluies, avec des cumuls de plus de 500 mm en trois heures.

Vendredi 31 octobre, la région s’étendant du sud de la province de Quang Tri jusqu’à la ville de Dà Nang pourrait également connaître des pluies modérées à fortes, avec des cumuls locaux de 15 à 30 mm, et localement supérieurs à 70 mm en trois heures.

De nouvelles pluies sont attendues dimanche 2 novembre, avec des précipitations généralisées modérées à fortes du sud de la province de Nghê An jusqu’à la province de Quang Ngai, avec des cumuls moyens de 70 à 150 mm et localement supérieurs à 300 mm.

Ces fortes pluies sur les provinces du Centre pourraient persister jusqu’à mardi 4 novembre. Des orages pourraient s’accompagner de tourbillons, d’éclairs, de grêle et de fortes rafales de vent.

La vague de froid s’intensifie

Le Centre national de prévision hydrométéorologique a également annoncé que, tout au long de la journée de vendredi 31 octobre, le front froid continuera de se renforcer, étendant son impact sur les régions du Nord et du Centre-Nord avant de se déplacer vers l’ouest et plus au sud.

Le nord-est du pays devrait connaître des pluies généralisées en raison des effets combinés de l’air froid et des perturbations d’est. Les régions du Nord et du centre-nord connaîtront un refroidissement, avec des températures fraîches dans les zones montagneuses.

Les températures minimales oscilleront généralement entre 18 et 21 degrés Celsius, descendant en dessous de 17 degrés Celsius dans les régions montagneuses. Hanoï sera touchée par la pluie et le froid, avec des minimales de 19 à 21 degrés Celsius.

L’air froid et les orages pourraient endommager les cultures, déraciner des arbres, détruire des habitations et perturber les transports et les infrastructures. De fortes pluies prolongées pourraient entraîner des inondations dans les zones basses, des crues soudaines, des glissements de terrain et des inondations dans les villes et les zones industrielles.

Photo : LD/CVN

Les vents violents et les fortes vagues présenteront également des risques pour la pêche en haute mer et le transport maritime, tandis que le froid pourrait affecter la santé des personnes âgées et des jeunes enfants.

Montée de la crue sur le fleuve Gianh

Le Centre national de prévision hydrométéorologique a également signalé que, tandis que le niveau des rivières de Huê à Dà Nang baisse, celui du fleuve Gianh, dans la province de Quang Tri, monte et devrait atteindre un pic juste en dessous du niveau 3 (niveau d’alerte maximal).

Dans les 12 prochaines heures, le niveau du fleuve Gianh devrait continuer de monter jusqu’à un peu moins de 3 mètres avant de redescendre progressivement à environ 0,6 m au-dessus du niveau 2.

Parallèlement, les rivières Bô et Thu Bôn continueront de baisser pour se situer entre 0,2 et 0,3 m au-dessus du niveau 2, la rivière Huong (rivière des Parfums) atteindra le niveau 2 et la rivière Vu Gia descendra à 0,3 m en dessous du niveau 2.

Dans les 12 à 24 heures suivantes, le niveau des rivières de toute la région devrait se situer entre les niveaux 1 et 2. De vendredi 31 octobre à mercredi 5 novembre, une nouvelle crue est probable sur les rivières des provinces de Nghê An à Quang Tri.

Durant cette période, le niveau des eaux en amont des rivières Ca (province de Nghê An), Ngàn Sâu et Ngàn Phô (province de Hà Tinh), Gianh, Kiên Giang et Thach Han (province de Quang Tri) pourrait atteindre les niveaux 2 à 3, voire dépasser le niveau 3 par endroits. En aval des rivières Ca et La, le niveau devrait se situer entre 1 et 2.

Les inondations à Dà Nang s’atténuent progressivement, tandis qu’à Huê, la situation devrait s’améliorer plus rapidement dans les deux prochains jours. Cependant, le risque d’inondations demeure élevé dans les zones basses et riveraines, les zones urbaines et les zones résidentielles des provinces de Nghê An à Quang Tri.

Les autorités mettent également en garde contre un risque accru de crues soudaines dans les petits cours d’eau et les ruisseaux, ainsi que de glissements de terrain sur les pentes abruptes, dans les provinces allant de Nghê An à Dà Nang.

VNA/CVN