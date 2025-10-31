Gestion durable des forêts : lancement du projet "Carbon for Good" à Lai Châu

Lancé le 31 octobre dans la province de Lai Châu (Nord), le projet "Carbon for Good" vise à renforcer la résilience climatique et la gestion durable des forêts dans quatre provinces vietnamiennes, en s’appuyant sur l’expertise canadienne et la collaboration entre institutions, entreprises et acteurs locaux.

Photo : Ambassade du Canada/CVN

Le projet "Carbon for Good" a été lancé aujourd’hui, le 31 octobre, dans la province de Lai Châu (Nord). Cette initiative vise à renforcer la résilience climatique et à promouvoir la gestion durable des forêts dans quatre provinces : Tuyên Quang, Lai Châu, Son La et Cần Thơ. Mis en œuvre par CARE, le CIFOR et l’Université de la Colombie-Britannique, le projet s'appuiera sur l'expertise du Canada en matière de gestion forestière et explorera les possibilités de collaboration avec les parties prenantes canadiennes, notamment les entreprises, les investisseurs, les établissements universitaires et les organismes gouvernementaux.

D'une durée allant jusqu'en mars 2028, le projet s'inscrit dans le cadre de l'engagement plus large du Canada à promouvoir un marché du carbone forestier de haute qualité au Vietnam. Il vise à accélérer l'adaptation au changement climatique et la résilience tout en aidant le Vietnam à atteindre ses objectifs nationaux en matière d'action climatique, de conservation de la biodiversité et de développement socio-économique inclusif. À l'heure où la hausse des températures, la perte de biodiversité et la déforestation perturbent les moyens de subsistance, cette initiative permettra aux communautés et aux autorités locales de mener des actions en faveur du climat et de la conservation des forêts, tout en ouvrant de nouvelles perspectives grâce au marché émergent du carbone.

Le projet vise à améliorer la gouvernance climatique pour une adaptation et une atténuation positives pour la nature grâce au développement d'un marché du carbone forestier de haute qualité, parallèlement à un engagement plus fort du secteur privé dans le financement et la mise en œuvre de projets forestiers liés au carbone. Il mettra également l'accent sur la gouvernance forestière communautaire dans quatre provinces riches en biodiversité.

Photo : Ambassade du Canada/CVN

La province de Lai Châu, ainsi que les trois provinces participantes, se préparent à participer au marché international des crédits carbone forestiers, une étape importante pour réaliser le potentiel économique des ressources forestières et soutenir la trajectoire nationale du Vietnam vers la neutralité carbone d'ici 2050.

Le projet "Carbon for Good" soutiendra l'élaboration de stratégies de gestion durable des forêts qui protègent les écosystèmes locaux et génèrent des incitations financières provenant des crédits carbone pour les parties prenantes telles que les autorités locales, les acteurs du secteur privé et les propriétaires forestiers, une fois que le système national de marché du carbone du Vietnam sera opérationnel.

Afin de garantir la préparation du marché, le projet produira quatre résultats clés :

• Évaluation du potentiel carbone forestier : un rapport détaillé évaluant le potentiel d'absorption et de stockage du carbone forestier de chaque province, fournissant les données fondamentales nécessaires pour quantifier la génération future de crédits carbone.

• Faisabilité de la réduction des émissions : un rapport d'évaluation sur la capacité des provinces à atteindre les futurs objectifs nationaux de réduction des gaz à effet de serre (GES) fixés par le gouvernement, garantissant à la fois la conformité et l'ambition.

• Profils de données prêts à être commercialisés : dossiers complets pour chaque province détaillant le potentiel de développement des crédits carbone forestiers, les positionnant pour s'engager sur le marché des crédits carbone une fois l'autorisation réglementaire accordée.

• Renforcement des capacités spécialisées : formation avancée sur les méthodes d'évaluation du carbone, le développement de projets et l'évaluation des risques et des opportunités du marché du carbone, renforçant ainsi les capacités des fonctionnaires provinciaux et des entreprises locales.

Ces résultats devraient permettre de transformer les actifs forestiers en sources de revenus durables, d'améliorer les moyens de subsistance locaux et de contribuer de manière significative aux objectifs climatiques du Vietnam.

"Nous combinons les connaissances locales avec des solutions innovantes non seulement pour lutter contre le changement climatique, mais aussi pour garantir que les communautés locales, en particulier les femmes issues de minorités ethniques, puissent faire entendre leur voix dans les décisions qui les concernent", a déclaré Vương Thái Nga, directrice des programmes de CARE au Vietnam. "Ce projet contribuera de manière décisive à créer des opportunités économiques durables pour ceux qui en ont le plus besoin".

Photo : Ambassade du Canada/CVN

Un élément central du projet est la collaboration entre les agences gouvernementales, les partenaires nationaux et canadiens du secteur privé, ainsi que les communautés locales, afin de garantir que le marché émergent du carbone au Vietnam soit inclusif, respectueux de l’environnement et économiquement viable.

Soutenu par le gouvernement du Canada, le projet a un fort potentiel pour tirer parti de l'expertise de pointe du Canada en matière de gestion forestière, qu'il s'agisse de politiques, d'opérations, de technologies ou de développement du marché du carbone. Il crée également de nouvelles possibilités de collaboration dans des domaines tels que la technologie et l'innovation forestières, la surveillance, la notification et la vérification (MRV), les solutions numériques, le développement et l'investissement dans des projets liés au carbone, les chaînes de valeur durables du bois et neutres en carbone, le financement et la certification du carbone, la restauration des paysages et la prévention des incendies de forêt.

Au cours des trois prochaines années, le projet travaillera en étroite collaboration avec les partenaires et les communautés locales afin de promouvoir la gestion durable des forêts, le reboisement intelligent face au climat et les sources de revenus alternatives. Il renforcera les connaissances et les capacités des communautés, des décideurs politiques et des entreprises afin qu'ils s'engagent dans la compensation carbone et bénéficient équitablement du marché du carbone forestier.

À propos de CARE

Depuis 1989, CARE au Vietnam a mené plus de 300 projets visant à lutter contre la pauvreté, l’injustice sociale et les inégalités. En partenariat avec diverses organisations, CARE œuvre pour l’autonomisation des femmes et de leurs communautés, notamment les agricultrices, travailleuses et entrepreneures, en renforçant leurs compétences, leur résilience et leur participation au développement économique et à l’adaptation climatique. À travers le projet "Carbon for Good", CARE assure la mise en œuvre et la coordination générales, tandis que le CIFOR et l’Université de la Colombie-Britannique apportent leur expertise technique.

À propos du CIFOR

Créé en 1993, le Centre pour la recherche forestière internationale (CIFOR) est une organisation mondiale de référence en matière de recherche forestière et de financement carbone. Fusionné avec l’ICRAF en 2019, le CIFOR fait partie du réseau CGIAR. Présent au Vietnam depuis 2002, il est un partenaire clé du gouvernement. Dans le projet "Carbon for Good", le CIFOR agit comme conseiller technique, mobilisant des experts pour former les acteurs publics, privés et communautaires afin de renforcer leurs capacités en gestion du carbone forestier et en développement de projets durables.

À propos de l’Université de la Colombie-Britannique (UBC)

L’Université de la Colombie-Britannique (UBC), institution canadienne de recherche de renommée mondiale, possède une expertise reconnue en foresterie tropicale et en comptabilité carbone forestière. En partenariat avec le CIFOR, l’UBC met à profit ses connaissances scientifiques, ses réseaux d’investisseurs et ses méthodologies avancées pour évaluer le potentiel carbone des forêts et garantir la qualité des crédits carbone. Ce partenariat soutient les gouvernements, les communautés et le secteur privé dans le renforcement des capacités et la mise en conformité du marché du carbone forestier vietnamien avec les standards internationaux.

À propos du Canada et du Vietnam

Le Canada entretient avec le Vietnam un partenariat durable fondé sur l’aide au développement, la réduction de la pauvreté et la coopération économique. Son soutien appuie les efforts du Vietnam en matière de climat, de biodiversité et de développement des marchés du carbone.

Xuân Lôc/CVN