Les eaux montent à nouveau à Huê et à Dà Nang, de fortes pluies s’abattent sur le Centre

Après deux jours d’accalmie et de décrue, le niveau des rivières Bô, Huong (Parfums) et Vu Gia-Thu Bôn a recommencé à monter dans la nuit du 2 novembre, provoquant de nouvelles inondations dans les zones résidentielles des villes de Huê et de Dà Nang.

Photo : VNA/CVN

De fortes pluies ont continué de s’abattre sur la région pendant la nuit et jusqu’aux premières heures du 3 novembre, avec des cumuls atteignant 141 mm dans la province de Quang Tri, 220 mm au pic de Bach Ma (ville de Huê) et 301 mm à Dà Nang.

À Dà Nang, à 4 heures du matin, la rivière Vu Gia à Ai Nghia était à 0,33 mètre au-dessus du niveau 3, soit une forte hausse de 1,72 me par rapport à la veille matinale, tandis que le fleuve Thu Bôn dans le quartier de Hôi An était à 0,06 m au-dessus du niveau 3, soit une hausse de 0,8 m par rapport au 2 novemvre après-midi.

Selon le Centre national de prévision hydrométéorologique, du 3 au 4 novembre, les régions s’étendant du sud de Quang Tri à Dà Nang devraient recevoir entre 200 et 300 mm de pluie, certaines localités pouvant dépasser 600 mm. L’intensité des précipitations pourrait excéder 200 mm en trois heures, engendrant un risque élevé d’inondations soudaines et de glissements de terrain.

Le risque d’inondations demeure élevé dans les zones basses et riveraines, ainsi que dans les zones urbaines densément peuplées, de la province de Hà Tinh à celle de Quang Ngai. Un risque accru de glissements de terrain et d’inondations soudaines est également présent dans 211 communes et quartiers, de la province de Hà Tinh à celle de Lâm Dông.

Selon le Département de la gestion des digues et de la prévention des catastrophes naturelles, au 2 novembre à 18h00, les inondations dans le Centre avaient fait 36 morts, 5 disparus et 60 blessés. Au total, 94 maisons ont été détruites, 12.600 restent inondées et plus de 7.200 ha de rizières et de cultures ont été endommagés.

Par ailleurs, 50 tronçons de routes nationales restent bloqués en raison de glissements de terrain et d’inondations, tandis que plus de 11 km de canaux et 20 km de digues fluviales et côtières ont subi l’érosion.

VNA/CVN