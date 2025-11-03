Huê sous l’eau : les habitants submergés par une troisième crue en sept jours

Les pluies torrentielles venues des montagnes ont une fois de plus inondé la ville de Huê. En une semaine, les crues à répétition bouleversent le quotidien des habitants et mettent la ville à rude épreuve.

Photo : VNA/CVN

De fortes pluies survenues dans les zones amont ont entraîné une montée rapide du niveau des rivières, dépassant le seuil d’alerte 3 et inondant de nombreuses artères de la ville. Il s’agit de la troisième crue en l’espace d’une semaine pour les habitants de l’ancienne capitale impériale.

Dans la matinée du 3 novembre, plusieurs rues du centre-ville étaient submergées. Dans la rue Hoàng Lanh, quartier de Vy Da, l’eau atteignait plus d’un mètre de hauteur, forçant les habitants à se déplacer en barque ou en bateau à moteur.

De nombreuses motos gisaient à moitié englouties dans les eaux boueuses. Ce quartier, déjà frappé par une inondation historique il y a quelques jours, n’avait pas encore eu le temps de nettoyer les déchets et la boue accumulés que de nouvelles pluies diluviennes s’abattaient déjà.

Photo : Nhât Linh/CVN

"Nous n’en pouvons plus", confie, découragé, Nguyên Tâm, habitant du lotissement Xuân Phú, dans le même quartier. "Nous venions à peine de terminer le nettoyage après la précédente crue, et voilà que tout recommence. Tout notre travail est réduit à néant", soupire-t-il.

Les principales artères de la ville, telles que Hùng Vương, Bà Triệu ou Trường Chinh, sont également sous l’eau. Dans plusieurs zones du centre, l’électricité a dû être coupée pour des raisons de sécurité.

Selon le Comité municipal de défense civile, les niveaux des rivières Hương et Bồ continuent de monter et dépassent déjà le seuil d’alerte 3. Les rivières Tả Trạch, Ô Lâu et Truồi connaissent également une hausse significative de leur débit.

Photo : Bao Phu/CVN

Les services météorologiques annoncent, d’ici au 5 novembre, de fortes à très fortes précipitations sur la région : de 150 à 300 mm dans les plaines, localement plus de 400 mm, et de 200 à 400 mm en montagne, avec des pics pouvant dépasser 600 mm.

Les pluies devraient commencer à diminuer à partir du 6 novembre. Ces intempéries risquent de provoquer des inondations urbaines étendues, une stagnation durable des eaux dans les zones basses, ainsi qu’un risque accru de glissements de terrain en zone montagneuse. Les prévisions indiquent que Huê restera sous des pluies intenses pendant encore plusieurs jours.

Nhât Linh - Câm Sa/CVN