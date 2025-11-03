Pluies et inondations : 42 morts et disparus, de lourds dégâts matériels enregistrés

Selon le Département de gestion des digues et de prévention des catastrophes du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, vers 8h30 du 3 novembre, les intempéries ont fait 37 morts et 5 disparus et 78 blessés. Près de 7.900 ha de rizières et cultures sont inondés ou détruits, et plus de 64.000 têtes de bétail et volailles ont péri ou été emportées.

Les pluies diluviennes ont provoqué l’effondrement de 103 habitations et endommagé plus de 450 autres. Environ 12.600 foyers restent inondés, tandis que 50 tronçons routiers sur les grands axes demeurent bloqués. Le trafic ferroviaire Hanoï–Hô Chi Minh-Ville a partiellement repris, bien que certains secteurs restent submergés.

Plus de 50 communes sont privées de réseau de communication en raison des coupures d’électricité et 148 stations BTS restent hors service à Dà Nang.

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a visité et apporté son soutien aux habitants de la commune de Quang Diên, l’une des zones les plus inondées à Huê.

Le gouvernement a appelé les ministères et les provinces à accélérer les secours, à restaurer les infrastructures essentielles et à aider les sinistrés à reconstruire leurs habitations et relancer la production afin de rétablir rapidement la vie quotidienne.

Vers 7h00 du 3 novembre, les niveaux d’eau des rivières Huong (Parfums) et Bô ont dépassé le seuil d’alerte 3. À Kim Long, la rivière Huong a atteint 3,75 m, soit 0,25 m au-dessus du niveau critique ; la rivière Bô à Phu Oc a mesuré 4,7 m, dépassant de 0,2 m le seuil d’alerte.

Selon le service météorologique de Huê, de fortes à très fortes pluies ont touché la ville, notamment les zones de A Luoi, Long Quang, Nam Dông, Khe Tre, Lôc An, Phu Lôc et Chân Mây - Lang Cô, où les cumuls peuvent dépasser 150 mm en trois heures. Ces précipitations provoquent une montée rapide des eaux, entraînant inondations étendues, glissements de terrain en zone montagneuse et perturbations dans les transports, la production agricole et les activités économiques et sociales.

Un glissement de terrain s’est produit tôt le matin sur la route nationale 49, au col de Kim Quy reliant Binh Diên à A Luoi. Les autorités locales et les équipes techniques œuvrent pour rétablir la circulation dans la matinée.

Cette nouvelle crue survient alors que la ville de Huê n’a pas encore complètement réparé les dégâts causés par deux épisodes d’inondations majeures survenus fin octobre.

VNA/CVN