Côn Dao prévoit de lancer sa première ligne de bus électrique en décembre

La zone spéciale de Côn Dao, relevant de Hô Chi Minh-Ville, lancera sa première ligne de bus électrique en décembre, selon le Service municipal de la construction.

La ligne, numérotée 173, reliera le centre du district de Côn Dao à Co Ông. Elle utilisera des véhicules d'une capacité comprise entre 28 et 60 places. Le trajet partira du marché de Côn Dao pour rejoindre l'aéroport, sur une distance d'environ 17,1 km. Les bus circuleront de 05h00 à 20h00, avec un intervalle de 15 minutes et une durée de parcours estimée à 30 minutes.

Selon la planification, le réseau de bus de Côn Dao comprendra à terme six lignes, numérotées de 173 à 178, couvrant un total d'environ 74 km. Il permettra de desservir près de 90% du réseau routier de la zone spéciale et d'assurer le transport des passagers entre les principaux pôles de communication, tels que le port de Bên Dâm, l'aéroport et le centre-ville (marché de Côn Dao).

