Échanges vietnamo-chinois sur la planification des zones de libre-échange

Le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a eu une séance de travail, le 17 avril, avec la Professeure Tao Yitao, directrice du Centre chinois de recherche sur les zones économiques spéciales (CCSEZR - China Center for Special Economic Zone Research ) de l'Université de Shenzhen (province chinoise du Guangdong), ainsi que plusieurs experts et entrepreneurs chinois.

La Professeure Tao Yitao a présenté les conclusions du séjour de sa délégation au Vietnam, marqué par des visites de terrain à Binh Duong, Dà Nang, Hô Chi Minh-Ville et Hai Phong avant leur arrivée à Hanoï.

Photo : VNA/CVN

À Binh Duong, des échanges approfondis avec les autorités locales ont porté sur la planification de la zone de libre-échange (ZLE), mettant en exergue trois aspects cruciaux : les infrastructures de transport, l'énergie et la transition numérique. Elle a souligné le rôle moteur de l'économie numérique et des hautes technologies dans le développement des ZLE, tout en notant les spécificités et dynamiques propres à chaque région.

Forte de l'expérience chinoise, elle a suggéré au Vietnam d'expérimenter ces zones dans une ou deux villes pilotes avant une éventuelle généralisation. À titre d'illustration, elle a cité la spécialisation de Hong Kong (Chine) dans la finance et les technologies, et celle de Macao (Chine) dans le tourisme et l'économie maritime.

Pour Hô Chi Minh-Ville, elle a préconisé le développement d'une ZLE axée sur les hautes technologies, la finance et les services modernes. Quant à Bà Ria-Vung Tàu, la priorité devrait être accordée selon elle au développement portuaire.

Photo : VNA/CVN

Les experts chinois ont partagé leurs expériences tirées des modèles de Hong Kong, Macao, Shenzhen et du Xinjiang, insistant sur la diversité des fonctions au sein des ZLE, allant au-delà du simple commerce.

Le vice-Premier ministre vietnamien a exprimé le souhait que le CCSEZR fournisse des recommandations concrètes concernant la gestion des flux de marchandises, la fiscalité, le développement des ressources humaines et les modèles opérationnels des ZLE en Chine et à travers le monde.

Il a précisé que le Vietnam envisage de développer trois ZLE à Hai Phong, Dà Nang et Ba Ria-Vung Tàu, tout en étudiant la possibilité d'une extension à d'autres localités bénéficiant d'une bonne connectivité multimodale.

VNA/CVN