Le Vietnam et la Chine encouragent les investissements, le commerce, la science et l’innovation

Le consulat général du Vietnam à Guangzhou a récemment organisé un séminaire à Shenzhen pour promouvoir les investissements, le commerce, la science et la technologie entre le Vietnam et la Chine.

>> Vietnam - Chine : reprise des trains de passagers internationaux dès le 25 mai

>> Vietnam - Chine : vers une fluidification du commerce des produits agricoles

>> Le président de la Commission centrale de contrôle du Parti reçoit l'ambassadeur de Chine

L'événement a réuni de nombreuses entreprises et experts de secteurs clés comme la fabrication, les énergies nouvelles, l’intelligence artificielle (IA), l’Internet des objets (IoT), et les infrastructures…

Photo : LSQ/CVN

Le consul général Nguyen Viet Dung a souligné que 2025 marquait le 75e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays et l’Année des échanges humanistes Vietnam-Chine. Selon lui, le Guangdong et Shenzhen jouent un rôle stratégique dans la promotion d’une coopération mutuellement bénéfique entre les deux pays.

En 2024, le commerce bilatéral a atteint 260,65 milliards de dollars (+13,5 %), la Chine restant le premier partenaire commercial du Vietnam. Le Guangdong représentait 21 % de ce chiffre, soit 56,3 milliards de dollars.

Concernant l’investissement, la Chine a été le 6e investisseur au Vietnam l’année dernière et a dominé en nombre de projets, principalement dans les hautes technologies. Des entreprises comme Goertek et BYD y développent activement leurs activités.

Le consul général vietnamien a appelé les entreprises chinoises à renforcer la coopération dans l’IA, les semi-conducteurs, la transformation numérique et les énergies propres. Il a suggéré d’organiser des séminaires spécialisés et de favoriser les échanges entre instituts de recherche et entreprises.

Un représentant du Bureau commercial du Vietnam à Guangzhou a présenté les atouts du pays : croissance de 7,09 % en 2024, politiques d’encouragement à l’innovation et 17 accords de libre-échange.

Les entreprises chinoises ont exprimé leur vif intérêt pour coopérer avec le Vietnam dans les technologies numériques, les infrastructures et la biomédecine.

Le Vietnam accueille favorablement les investisseurs chinois, notamment dans les secteurs technologiques et durables, selon Nguyen Viet Dung.

VNA/CVN